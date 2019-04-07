瘦不下來都是妹妹害的？國外研究：身為姊姊肥胖機率高達29％

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相較於弟弟，大部分的女孩們都會更想要有個妹妹吧？不但能大聊男孩們還能一起分享衣服、化妝品，相信許多姊姊們也很有感觸～雖然說家有妹妹如有一寶，但是一份瑞典統計報告指出，姊妹中姊姊的BMI、過重與肥胖的機率都比妹妹還高！難道會胖也跟妹妹有關嗎？

▲身為姊妹的感情通常都很好～（圖／翻攝自IG@_nanaouyang__）

在這項瑞典的研究中針對一萬三千多對姊妹進行追蹤調查，統計結果指出，姊妹們成年之後，姊姊的BMI指數平均比妹妹多2.4％，且姊姊過重的機率有29％。

▲第一胎容易養得白白胖胖。（圖／翻攝自IG@waawei）

雖然不能代表所有的姊妹都是如此，但是以科學的角度來解讀這項趨勢的話，當母親第一次懷孕時，供應胎兒營養的血管壁比較薄，所以養分更容易堆積在嬰兒體內；而以人們的習慣來說的話，許多父母的第一胎都會特別照顧，懷孕時吃得特別好，出生後也是「照書養」，第二胎後相較之下通常就不會這麼謹慎。

▲有妹妹始終是老天爺最棒的禮物。（圖／翻攝自IG@jessica.syj）

在奧克蘭大學的一項研究中也認為，第一胎的孩子體內胰島素功能似乎比較差，所以容易導致肥胖。

不過，畢竟這些研究都只是統計下的數據，並不真正代表姊姊的胖與妹妹有關，所以身為姊姊的各位，就算容易胖也不要怪罪妹妹喔！

▲就算胖還是要愛妹妹喔～（圖／翻攝自IG@milliebobbybrown）

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