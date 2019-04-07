55歲Marc Jacobs和小男友結婚了！紐約低調婚禮　吉吉哈蒂德見證

時尚中心／綜合報導

Marc Jacobs結婚了！5日在紐約跟他交往很久的男友Charly Defrancesco結婚，Marc Jacobs在IG上PO出戴著婚戒和PRADA及MIU MIU設計總監Fabio Zambernardi送的企鵝別針，因為企鵝一生只會有一個伴侶。

▲Marc Jacobs結婚了。（圖／翻攝自IG@Marc Jacobs，下同）



據《Dailymail》報導，Marc Jacobs與Charly Defrancesco兩人是在曼哈頓餐廳The Grill參加黑色領帶招待會，許多明星也參加盛會，包括吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、凱特摩斯（Kate Moss）、超模黑珍珠娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）和最辣小三艾蜜莉拉塔雅寇斯基（Emily Ratajkowski）。

Marc Jacobs與Charly Defrancesco都選穿深綠色系出席，Jacobs穿著雙排扣西裝外套，胸口別上一朵百合花（百合花的花語為百年好合，象徵家庭幸福美滿）；Char則選擇天鵝絨材質的西裝搭上同色系蝴蝶結。

Marc Jacobs在接受WWD採訪時說：「我55歲，我結婚了！感覺像是新的篇章，我想過不一樣的生活，坐在家裡看電視、看美麗的風景、小狗在院子裡奔跑。」

55歲的Marc Jacobs離開LV後專心經營同名品牌，與前伴侶Harry Louis在2013 年分手後，在2015 年後期才開始公開與現任Charly交往，兩人出雙入對，去年4月才與小男友在墨西哥餐廳下跪求婚，如今兩人結婚，恭喜並祝福。