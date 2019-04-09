2019年是愛迪達的天下！全黑、經典配色YEEZY BOOST 350 V2都將回歸

編輯／Duke

2019年可以說是YEEZY系列的大年，從年初到現在已經發售了6雙的YEEZY系列鞋款，而最近更曝光了3雙即將發售的YEEZY鞋款，對於喜歡此系列的朋友們來說，絕對是一大福音，下面就帶各位介紹，到底曝光了哪3雙鞋吧！

1.YEEZY BOOST 350 V2「GID GLOW」

使用Primeknit材質，並使用BOOST中底科技以及橡膠外底，其配色為夜光，到了晚上可以清楚看到，這雙鞋會有多麼耀眼，喜歡亮色系的朋友一定要買！

▲這雙在夜晚非常耀眼。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

2.YEEZY BOOST 350 V2「TURTLE DOVE」

同樣使用Primeknit材質與BOOST中底科技，其配色使用初代YEEZY BOOST 350 「TURTLE DOVE」的配色，而該鞋款為當年最有話題性的球鞋，如果發售時，造成很大的轟動，千萬不要意外哦！

▲YEEZY最經典的配色，或許將會回歸。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

3. YEEZY BOOST 350 V2「BLACK」

這也是一雙眾人期待的鞋款，畢竟，YEEZY BOOST 350 V2的全黑鞋款，終於要回歸市面，並且採用新版本的半透明設計，並搭配Primeknit材質與BOOST中底科技，真的讓人非常期待！

▲全黑的配色，令許多鞋頭喜愛。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

日前Adidas CEO表示「今年將發售超過20雙的YEEZY鞋款，其中將有限量發售與地區限定的鞋款，不過，主要還是著重於YEEZY BOOST 350 V2，其他款亦會少一點」，而近期公佈的這3雙YEEZY BOOST 350 V2，看來就是Adidas CEO所說的限量鞋款，喜歡的朋友，趕緊去求個好運，才有機會原價購入哦！

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