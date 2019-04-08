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出捷運就到歐洲！　浪漫歐式花園現身信義區春意滿滿

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▲信義區百貨花園。（圖／BELLAVITA、台北101提供）

▲信義區百貨出現2座花園，下班就能來走走。（圖／BELLAVITA、台北101提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

隨著時序漸熱、春意來襲，百花齊放的感覺慢慢呈現，貴婦百貨BELLAVITA、台北101購物中心分別在館內設置春季花園，充滿異國氛圍的花圃擺飾，不用怕風吹雨打，在室內也能一遊歐洲角落，搭捷運就能享受度假風情。

擁有大片透明天頂廣場的貴婦百貨BELLAVITA寶麗廣場，中庭佈置一向吸引民眾目光，適逢春天季節，便以春天花園的明亮形象見客，旁邊還有咖啡茶館，走在其中享受白天日光，很有歐洲的清新氛圍。

▲信義區百貨花園。（圖／BELLAVITA、台北101提供）

▲信義區百貨花園。（圖／BELLAVITA、台北101提供）

▲木道搭配棚架，加上百花齊放的鮮花造景，很有氣勢。（圖／BELLAVITA提供）

BELLVITA表示，今年以燦爛奪目吸睛的第一印象，不失浪漫氛圍的概念，將秘密花園的風格注入中庭廣場，風格偏向充滿戀愛感的春天花園，以各種五顏六色花卉結合茂盛的花草植物，及搭配空中跳色活潑的垂簾，營造出春天花園猶如花神漫舞的景象。

而台北101購物中心4樓，也出現古典的歐洲花園，在巨型挑高的空間下，帶點時尚都會，卻又不失氣質的設計，讓路過的民眾都停下腳步拍照打卡，以「打造成女性最嚮往的浪漫皇家夢幻花園」為主題，而出現的101 Dream Garden，在中庭搭建挑高穿透式大型攀藤花藝涼亭，搭配拱型優雅鞦韆為拍照亮點，感覺超浪漫。

▲信義區百貨花園。（圖／BELLAVITA、台北101提供）

▲信義區百貨花園。（圖／BELLAVITA、台北101提供）

▲噴水池與歐式造景，搭配挑高大空間，走在其中開闊舒適。（圖／台北101提供）

加上整片柔軟舒適草皮與綠雕座椅，加上古典噴水池輝映花朵的新鮮香氣，讓民眾在室內就能體驗歐洲的夢幻花園，另還有期間限定的花藝設計快閃店Le Moment 進駐，提供主題花禮服務及手作花藝課程，以及與法國珠寶品牌CHAUMET合作的「經典永恆皇室珠寶展」，讓你不但悠閒逛花園，還能有滿滿的公主感。

關鍵字：

信義區, 花園, BELLAVITA, 台北101
fashion.net

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