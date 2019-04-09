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海風與波浪變成器皿　喬治傑生讓你想宅在家，插花、吃早餐都浪漫

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▲GEORG JENSEN。（圖／品牌提供）

▲Frequency靈感來自海風、波浪。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

風格、美學要用言語形容得貼切沒那麼簡單，直接用在生活裡絕對更容易心領神會。在家裡插一瓶花、用美麗的餐具吃飯，讓你更想宅在家，好好感受舒服的小日子。

▲GEORG JENSEN。（圖／品牌提供）

▲美國設計師Kelly Wearstler與喬治傑生合作，推出Frequency系列。（圖／翻攝Kelly Wearstler IG）

GEORG JENSEN（喬治傑生）是這方面的專家，生活精品最近又推出好物，Bernadotte系列有多款新設計，並首度與美國設計師Kelly Wearstler合作，以西岸的海風、波浪、光線為題，創作出Frequency系列，有種悠然的氣氛，卻又俐落洗鍊。

▲GEORG JENSEN。（圖／品牌提供）

▲Frequency不鏽鋼防風燭台，8,000元（大）、6,000元（小）。

▲GEORG JENSEN。（圖／品牌提供）
▲Frequency系列讓餐桌上的風景更美好，不鏽鋼盤7,800元。

Frequency系列運用不鏽鋼彎曲出流暢、零瑕疵的線條，這並不容易，不過Kelly Wearstler熱衷於探索不鏽鋼材質，認為金屬具有深度及歷史性，佐以喬治傑生的精湛工藝，讓設計完美成型。

共6件的Frequency系列作品包括花瓶、防風燭台、置物缽、盤，有些有不同尺寸，端看空間需求，燭台置於窗邊或池畔、盤子裡放水果或點心，也能像喬治傑生示範的照片中，擺幾塊石頭妝點，一切都如信手捻來，生活很值得享受。

▲GEORG JENSEN。（圖／品牌提供）

▲Bernadotte系列花瓶，4,000元（大）、2,800元（小）。

Bernadotte系列則加入餐盤、點心盤、餐具、蛋杯、胡椒鹽罐、糖罐奶盅與花瓶等，不管是三餐中的哪一餐，都需要好好被照料，手藝是一回事，有美麗的器皿幫忙，品味起來更美好。

▲Bernadotte不鏽鋼奶壺2,200元、糖罐（含勺）2,400元。

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關鍵字：

GEORG JENSEN, 喬治傑生, Bernadotte, Frequency, Kelly Wearstler
fashion.net

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