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《實習醫生》超帥鮮肉撞臉王力宏！　衣服一脫逼人立刻追蹤IG

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▲《實習醫生》超帥鮮肉Alex Landi（圖／翻攝自alexlandi7 IG）

▲看到這位鮮肉，讓人都重新追《實習醫生》啦！（圖／翻攝自alexlandi7 IG）

編輯／J

第15季的《實習醫生》（Grey's Anatomy）你看了嗎？認識完這位全新加入的外科醫生Nico Kim，你絕對會立刻追起來！不只撞臉王力宏，有著超立體五官，一脫下醫師袍，更是令人大流口水的精壯好身材，也使得他IG人氣直逼24萬。

▲《實習醫生》超帥鮮肉Alex Landi（圖／翻攝自alexlandi7 IG）

▲《實習醫生》超帥鮮肉Alex Landi（圖／翻攝自alexlandi7 IG）

▲「穿衣顯瘦、脫衣有肉」就是這樣！（圖／翻攝自alexlandi7 IG）

這位才26歲的亞裔男演員Alex Landi，是出生於紐約、有韓國及義大利各半的混血血統。原先立志作為職業網球員，因此從小就專注於運動，直到爸媽帶他去看了百老匯音樂劇《獅子王》，激起他對表演的興趣，在高中畢業後，他決定放棄網球夢，努力朝演員邁進。

▲《實習醫生》超帥鮮肉Alex Landi（圖／翻攝自www.imdb.com）

▲愛運動、學武術，造就他一身精壯肌肉。（圖／翻攝自www.imdb.com）

接連到Lee Strasberg電影學院、Anthony Meindl演員訓練班及Upright Citizens Brigade劇院受訓後，Alex Landi還飛到亞洲參加為期三個月的著名武術團隊，在獲得廣泛的戰鬥與武器使用經驗後，也拓展了演員的技能及範疇。

▲《實習醫生》超帥鮮肉Alex Landi（圖／翻攝自greysabc IG）

▲應該也是劇裡面最壯的醫生吧～（圖／翻攝自greysabc IG）

即便有著185公分、高顏值外型，Alex Landi卻直到加入《實習醫生》才成為要角、打開知名度。不只在劇中跟另一位實習醫生Levi Schmitt浪漫擁吻，更因爲他醫師袍下面，是超精壯身材，胸肌、六塊肌全都沒少，立刻成為許多人的最新天菜。

▲《實習醫生》超帥鮮肉Alex Landi（圖／翻攝自alexlandi7 IG）

▲那個眼神好有愛啊！（圖／翻攝自alexlandi7 IG）

而私底下的他，常常帶著飼養的小狗Ninja到處跑，從照顧牠的眼神中，也能感受到Alex Landi的愛心。現在他已經成為最火紅的亞裔男演員，也常常登上雜誌封面。這樣兼具超高顏值與壯碩外型的鮮肉，你能忍住、不按下追蹤鍵嗎？

▲《實習醫生》超帥鮮肉Alex Landi（圖／翻攝自alexlandi7 IG）

▲這系列大片超誘人～（圖／翻攝自alexlandi7 IG）

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關鍵字：

實習醫生, Alex Landi, 鮮肉, 亞裔, 肌肉, 身材
fashion.net

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