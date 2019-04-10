潘瑋柏擔任地球英雄！Timberland新系列全面換上回收材質挺環保　

編輯／Duke

關懷自然、提倡產業永續發展，一直都是美國品牌Timberland的核心價值，而今年春夏，Timberland發表的「Nature Needs Heroes」地球英雄系列，將全部使用ReBOTL™纖維、回收聚酯纖維以及有機棉製成，以提倡永續發展的理念，並期許在2020年，達成100％的鞋類產品，都使用回收、有機與再生材料所製成的目標。

▲地球英雄系列，提倡永續共存理念。（圖／品牌提供）

自2001年至今，Timberland已經於全球種下超過970萬顆樹，並使用近3.1億個回收PET塑膠瓶為鞋款材料。這次的地球英雄系列，共推出連帽風衣、T-Shirt、休閒長褲以及鞋款，整體設計採用橘紅、白、黑色調為主軸，剪裁部份，運用年輕人喜愛的Oversize，來創造這次的系列，同時，邀請今年的亞太區代言人潘瑋柏演繹，搭配漫畫中超級英雄拯救地球的視覺，強調品牌永續發展的概念。

▲這次的新品都是使用環保材料製成。（圖／品牌提供）

▲亞太區代言人潘瑋柏，擔任地球英雄提倡環保。（圖／品牌提供）

目前Timberland推出的「Nature Needs Heroes」地球英雄系列，已經於各大Timberland專賣店開賣，喜歡Timberland永續發展概念的朋友，可以趕緊去購買，才能以行動支持環保哦！

還有一個品牌，也是提倡環保，並且拒絕與破壞生態的公司合作，這個品牌叫Patagonia同樣來自美國，Patagonia很久以前就採用100％有機棉，同時也是第一家使用使用回收聚酯寶特瓶製造出纖維的公司，而Patagonia每年都會捐出銷售額的1％或是利潤的10％給環保組織，是一間以環保為宗旨的戶外運動品牌。

▲Patagonia也是一間使用有機棉製造商品的公司，並對環保有巨大貢獻。（圖／翻攝自Patagonia官網）

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