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小飛象「歡樂馬戲團」快閃誠品南西　超療癒TOP5熱賣限定好物大公開

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▲小飛象快閃店。（圖／迪士尼提供）

▲小飛象快閃店。（圖／迪士尼提供）

▲小飛象快閃店在南西誠品現身，民眾逛翻天啦。（圖／迪士尼提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

現在最夯的關鍵字之一莫非小飛象莫屬！在3月迪士尼電影《小飛象》上映之後，超療癒的模樣讓所有人都愛上牠了啊！而迪士尼也與誠品南西店合作，推出「歡樂馬戲團快閃店」，裡面除了有滿滿的小飛象相關商品，每個都超可愛！連外牆都有可愛的巨型小飛象燈飾，滿滿的夢幻風，快來看看推薦TOP5熱賣好物！

▲小飛象快閃店。（圖／迪士尼提供）

▲小飛象快閃店。（圖／迪士尼提供）

▲晚上有可愛的燈光喔。

小飛象款手機保護殼
快閃店裡有最豐富的小飛象手機殼可選擇，每個圖案都好可愛，而且還有販售具有特殊夜光塗料設計的閃光彩繪手機殼，在白天跟夜晚都呈現不同風情，晚上也不怕找不到手機啦，售價約390元。

▲小飛象快閃店。（圖／迪士尼提供）

▲小飛象快閃店。（圖／迪士尼提供）

小飛象款絨毛玩偶
超可愛的絨毛玩偶，有坐姿還有睡姿，睡覺的小飛象眼睛閉起來實在太可愛啦，此外還有特殊的款式，讓你珍藏不同模樣的小飛象喔，售價600元起。

▲小飛象快閃店。（圖／迪士尼提供）

▲小飛象快閃店。（圖／迪士尼提供）

▲小飛象快閃店。（圖／迪士尼提供）

泡泡歐蕾小夜燈收納盒
小飛象沈浸在夢幻的泡泡裡，究竟是正在洗澡享受？還是處於自己的夢境？總之在散發淡淡的光芒下，小飛象也能陪你一起進入夢鄉裡喔，售價499元。

▲小飛象快閃店。（圖／迪士尼提供）

小飛象款T-shirt
有小飛象寶寶款與小飛象洗澡款的圖案，每個都可愛的想讓你收藏，乾淨剪裁的身形，方便搭配牛仔褲或裙款都沒問題，售價699元。

▲小飛象快閃店。（圖／迪士尼提供）▲小飛象快閃店。（圖／迪士尼提供）

小飛象冰淇淋款老帽
實用又富有童趣的設計，不分男女均可佩戴，灰色可易於搭配任何風格服飾，售價799元。

▲小飛象快閃店。（圖／迪士尼提供）

「歡樂馬戲團快閃店」即日起至5／23在誠品南西1樓開張，除外牆裝飾超過10米的超大型小飛象立體燈飾，館內也出現「小飛象故事牆」，隨著一幕幕小飛象經典影像更迭變換，號稱打卡最療癒的新熱點。

▲小飛象快閃店。（圖／迪士尼提供）

▲小飛象快閃店。（圖／迪士尼提供）

▲誠品會員滿額贈禮，真的超可愛啊。

業者表示，4／16至5／23期間，誠品人會員於誠品生活南西誠品或R79消費，憑單日不限金額消費發票，即可獲得迪士尼經典角色系列限定書籤；當日累計消費滿1,200元加價399元、或當日累計消費滿8,000元就可獲得「小飛象系列透明時尚托特包」；單店當日累計消費滿1,200元加購599元，或單店當日累計消費滿15,000元，可兌換最萌收納「小飛象系列典雅儲物罐 」。

關鍵字：

小飛象, 迪士尼, 快閃, 誠品南西, DUMBO
fashion.net

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