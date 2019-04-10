貴婦寢具FRETTE新作不粉嫩　取材大地讓優雅延續

▲2019 FRETTE春夏系列，也也加入2019年時尚界回歸的全黑熱潮，推出「經典鎖鍊系列」，適合男性與中性族群，售價88,000元。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

貴婦寢具品牌FRETTE在台發表最新春夏系列，本季不走春回大地的粉嫩風，而是取材大地，以大豆米色、甜玉米奶油色、太妃糖色、花崗岩褐色等色調打造低調雋永的耐看設計，並以徽飾、緞帶、斜紋軟呢、珍珠魚皮、鎖鏈等圖騰織繪出本季新作，讓春季的居家畫布一派優雅。

今年二月法蘭克福家飾展上所發表的年度三大設計趨勢，品味、沉靜感和愉悅，其概念來自人們的生活狀態改變，簡單、放鬆與自然的配色成為理想居家空間的主流，也成為義大利品牌FRETTE主打的本季訴求，將大自然藝術氣息融入生活之中，打破粉嫩色調藩籬，向大地借色，凸顯溫和清新的季節感。

▲光彩系列，售價178,000元。

本季主打「光采系列」，經典的皇家徽飾結合巴洛克風格的裝飾設計，使用其品牌擅長的奢華緹花技術，提升精緻感，搭配溫順高雅的甜玉米奶油色與乳白色棉緞，並點綴金色絲線，呈現摩登且現代的風格。

「典雅系列」則採用緹花斜紋軟呢和編織絲綢製成，帶有中性粗獷感，並兼顧柔媚與華麗，使用緹花斜紋軟呢精製而成，並以編織絲綢增添其豐富度，令其保有棉布的織紋手感，卻又擁有華美光澤。

▲典雅系列售價168,800元。

雋永系列則以17至18世紀流行於歐洲的珍珠魚皮紋為主題，運用工藝來呈現珍珠魚皮表面，另依師傅的工藝巧思，變化出緞織緹花、蕾絲及刺繡等商品，以織材與紗線最佳組合方式，用各種織法表現出如魚皮紋的特殊質感。

▲雋永系列售價138,000元。