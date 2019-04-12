兩性專家表示　除了性之外，其實有5個「情人會劈腿的真正理由」

▲劈腿除了性愛，還有其他的理由。（圖／pixabay，以下同）

編輯／借借

許多人遭情感背叛時，都想探究背後真正的原因，也有很多人直接用「人性」解釋，然而，還是有忠誠的一群，是堅守著自己的原則的，有國外網站邀請心理治療師與兩性專家，來研究除了性之外，還有哪些因生活與相處所造成的劈腿理由，有時真的只是因為一件微不足道的小事。

找刺激

要說這是人性也無妨，有些人的天性就是喜歡找刺激，他們對於平淡的生活是以「容忍」來看待的，在無法「時時」容忍的狀態下，就會做一些讓他們覺得刺激的事，這種人通常比較自我跟自私、不顧他人感受，道德感也比較低，下次找對象時，先觀察下他是什麼原因跟前任分手，或是妳是否是「扶正」的，通常應該有個底。

不想示弱

對方覺得妳不在意他了，對妳生氣，想藉劈腿這種極端方式來引起你注意，或是另類的報復妳，不要懷疑，就是有人會做出這種事，當下可能是意氣用事，但通常後果都非常嚴重，而且其實情緒上最慘的永遠是他自己。

▲有人會把劈腿變成報復手段。

日久生情

不要小看這句話的力量，當對方已經很熟悉某個人出現在他生活中，有時候真的是拔也拔不掉了，雖然沒有必要守的嚴實，但對於他常提起的「好友」、「工作夥伴」，最好也能去認識一下，了解對方是什麼樣的人。

分手手法

有時候兩個人撐在那邊，又不想跟對方說出口，最極端的一種方法就是逼妳說出口、把自己變成壞人，既然這件事他的做得出來，也不要因為不甘心守在他身邊了，囚禁了對方等同也囚禁自己，省下連續劇情節的時間，去找真正會珍惜妳的人吧。

▲用劈腿強迫分手，建議自己先看開。

補足了另一面

如果妳堅強獨立，對方無法從妳這裡找到「被小女人依靠的感覺」，就會想要從其他地方獲得滿足，在另外一個人面前，他可能是完全不同形象、或是不同被對待的一個人，想要避免這種狀況，請在日常生活中好好觀察對方，了解他真正的需要，不要一昧用自己愛人的方式對待他。