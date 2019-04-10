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不爽就大聲罵髒話吧！　研究：愛爆粗口的人智商高

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▲髒話、罵人、髒話、爆粗口（示意圖／CFP）

▲從今天開始，不爽就大聲罵出來！（示意圖／CFP）

編輯／J

若遇到了生氣、不爽的事情，想要破口大罵卻又怕被指責禮貌，只能委屈把情緒往肚子裡面吞？從今以後別再憋了！有研究指出：「聰明人更愛罵髒話」，甚至還能緩解疼痛，未來就可以放聲大吼啦！

根據英國《獨立報》（Independent）報導，美國羅徹斯特大學（University of Rochester）找來1000名民眾進行400種行為，並記錄下做這些行為的頻率。

▲髒話、罵人、髒話、爆粗口（示意圖／CFP）

▲你也愛吃辛辣早餐、裸體在房間裡面走動嗎？（示意圖／CFP）

研究發現，聰明人都傾向於愛罵髒話、喜歡吃辛辣口味的早餐，以及在房間裡裸體走動。另一項研究則發現，能在一分鐘內說最多髒話的人，智商分數比不說髒話的人高，因為在說話間善用髒話強調語氣、情緒，代表著有更大的修辭能力。

英國基爾大學（University of Keele.）的心理學家也曾進行相關測試，讓一些人在踩飛輪或手握力裝置裝置前大罵髒話，相對於用中性、平和的詞彙來說，粗魯地罵髒話會有著顯著的改善效果。

▲髒話、罵人、髒話、爆粗口（示意圖／Pexels提供）

▲罵髒話還能減輕疼痛呢！（示意圖／Pexels提供）

負責人Richard Stephens博士表示：「從一些早期研究發現，罵髒話能使人更能忍受疼痛，可能原因是這會刺激身體的交感神經系統。」另有報導補充，罵人可以增加人們的攻擊性或分散注意力、以降低對疼痛的敏感度。

綜合以上研究，下次遇到不爽或需要激勵自己的時刻，不妨試試看大飆髒話，搞不好會有意想不到的效果呢！

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關鍵字：

髒話, 研究, 智商, 罵人, 髒話, 爆粗口
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