安格斯12星座一周運勢4／7-4／13　巨蟹小心爛桃花、水瓶的貴人是朋友

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20



水星終於在本周間回復順行，也意謂著牡羊座能暫時脫離「人際溝通地雷」的危機，回歸以往人見人愛的率性自然，這周開始你會發現自己像個說話大師，不僅不踩雷，心意也能充分表達，適合修補先前的誤解。感情上單身者有機會遇到欣賞你直率個性的人，戀愛氛圍升溫。有伴的別操之過急，對方可能還需要一點時間消化你的熱情。

金牛 4.21～5.20



星盤處於新舊盤整的階段，金牛座這周人際關係略顯混亂，特別是職場朋友圈裡因為疏於溝通，容易出現「偏離航道，各走各的路」的狀況，你可能會覺得某些人忽冷忽熱，但其實他們只是忙碌而已，別過度解讀。感情方面，單身者沉穩溫柔的魅力能成為讓人心動的優點，但過於緩慢被動，很可能讓緣分來了又走。

雙子 5.21～6.20



守護星水星在這周間順行後，雙子終於能一改之前多說多錯的困擾，憑藉的機靈又帶點小幽默的說話風格，無論是朋友聚會還是與戀愛對象約會，都能讓人對你好感滿滿，單身雙子桃花運旺，尤其容易在人多熱鬧的聚會場合結識到新對象。有伴的則可能發現另一半最近比較敏感，適時多點耐心，才能讓感情穩定前進。

巨蟹 6.21～7.21



巨蟹座閱讀空氣的洞察力能在這周重回以往標準，對於某些人際上的潛台詞、職場上的敏感暗示等，你能迅速察覺。然而也別太快對人貼標籤，避免過度解讀而讓自己陷入不必要的焦慮。這周在感情上，單身者容易對「不該愛的人」產生情愫，小心爛桃花！有伴者則要注意溝通方式，避免因為無心的一句話讓對方誤會。

獅子 7.22～8.22



獅子座人際圈中依舊是耀眼的存在，朋友間呼風引伴能發揮屬於自己的影響力，不過互動中得注意自我感覺良好的問題，避免自信過頭而忽略別人的感受。單身獅子桃花運尚可，但需要注意自己的態度，別讓對方覺得你過於高高在上。有伴者則可能因為忙碌而冷落另一半，適時放下工作，多陪伴對方，感情才能更穩固。

處女 8.23～9.22



穩紮穩打、按部就班的態度能在這周獲得大家的重視，特別是規劃旅遊或聚會，處女座在人群中的氣場飛漲，話語也更具說服力，能得到好感與歡迎，不妨邁開腳步靠近人群。單身處女座容易在職場或學習環境中遇到心動對象，桃花情愫雖有，但發展成正緣還有一段路；有伴者則能透過深度對話拉近彼此距離，適合一起聊聊未來的規劃。

天秤 9.23～10.22



這周的天秤座長袖善舞的人設能讓你在人際間走跳得如魚得水，不管是社交、朋友聚會，甚至是辦公職場，屬於天秤不急不徐、不慍不火的氣質，都能是你展現魅力的秘密武器。只是這周單身秤也注意「舊情回溫」的情況，但對方也可能故態復萌，取捨之間要想清楚。有伴者則適合與另一半一起參與社交活動，能增添彼此的話題與默契。

天蠍 10.23～11.22



這周天蠍座你對人際關係仍要保持警醒，雖然水逆褪去，但大環境仍顯得陰晴不定，要特別注意那些一拍即合、一見如故的新人際圈，別在還不熟的階段就對人推心置腹。有伴的天蠍與情人之間的相處需要多點耐心，一言不合就冷戰不說話，並不是讓對方退讓的好方法，溝通才是化解誤會的關鍵。

射手 11.23～12.21



太陽持續照耀著射手的愛情宮位，適逢水逆結束，這周會是感情運勢快速升溫的高峰期，不僅人際關係變得活絡有趣，也能在人群中結識到十分契合的朋友，單身射手可能會在旅途中、課程或社交場合遇到吸引你的人，別害羞，大方展現你開朗又溫暖特質。有伴者則適合與另一半安排新鮮有趣的約會，讓感情更加升溫。

摩羯 12.22～1.19



世界愈快摩羯的心則慢，這周你的重心幾乎都放在工作和自我提升上，對於感情顯得相對有點冷感，在自我的小宇宙中不必急著尋找同溫層，反而是你最佳的舒適圈！然而單身摩羯座若想脫單，就需要多點時間參與社交活動，有伴的則要注意別讓對方覺得你老是「把工作擺第一」，適時關心對方，才能讓感情更穩定。

水瓶 1.20～2.18



太陽在水瓶座同儕宮位發揮出應有的能量，這周卸下了水逆壓力後，水瓶朋友運大開，身邊的朋友將成為你的開運貴人，不論是化解誤會、牽線紅娘，還是給你感情建議，對方精闢的建議和提點，都能為你帶來正面的影響力。單身水瓶座的感情正在悄悄醞釀，別忽略身邊釋出善意的人，有可能是潛在戀愛對象！有伴者則可以透過朋友的觀點，為感情關係找到更好的平衡。

雙魚 2.19～3.20



大局勢從混亂中轉趨穩定的脈絡，能讓雙魚這周在人群中去除水逆疑慮，轉而更輕鬆自若的做自己！然而要注意的是金星逆行仍在影響你的感情運勢，愈是在意愈容易患得患失，甚至因為自己的不安而影響感情發展。單身雙魚可能會對某人過度投入，但對方不一定有相同的想法，有伴的則要避免情緒化溝通，過多猜疑反而會讓關係更緊張。

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