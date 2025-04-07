「身體3個表現」代表你缺鐵　補鐵食物一次報你知

▲適量攝取紅肉能提升鐵含量。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

最近總是覺得累又疲倦？或許你可能是缺鐵，身體缺鐵常見的3個表現如下，看看你也中了嗎？若症狀持續出現，可能為缺鐵性貧血的早期警訊，教你這樣吃快速補鐵超有感

#容易疲倦、沒精神

缺鐵會影響血紅素生成，導致氧氣運輸不足，讓人感到疲倦無力。

#臉色蒼白

血紅素不足會讓膚色看起來蒼白，特別是在嘴唇內側、眼瞼內側更明顯。

#頭暈或注意力不集中

大腦缺氧會造成暈眩、頭痛或專注力下降。

以上3個症狀若持續出現，可能是缺鐵性貧血的早期警訊，建議可以多攝取補鐵食物如下。

第1名：豬肝 / 雞肝

動物肝臟是含鐵量最高的食物之一，且屬於血基質鐵，人體吸收率可達 15~35%。每 100 克豬肝約含有 15~20 毫克鐵，非常適合用來快速補鐵。

第2名：紅肉（如牛肉、羊肉）

紅肉富含血基質鐵，吸收率高，且富含維生素 B12，有助於紅血球生成。適量攝取瘦紅肉能有效提升鐵含量，又兼顧蛋白質營養。

第3名：蛤蜊/海鮮

海鮮的鐵含量高，部分為血基質鐵，吸收率佳；同時還富含鋅和維生素 B12，有助於造血與免疫力。每100 克文蛤約含 28 毫克鐵，但因為較少人一次吃很多，實際攝取量依料理方式而異。