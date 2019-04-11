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洗髮精也有經典款！AVEDA純香系列熱賣30年　變身無矽靈

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▲▼AVEDA純香系列全新升級。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲純香洗潤系列熱賣30年，今年配方全新升級。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導　圖/翻攝自IG/jenvly、品牌提供

提到AVEDA，就一定得提到純香洗潤系列，融合25種花植香氣讓人一聞就愛上，更獲得如初戀般讓人難以忘懷的美譽。即使燙染等高功能洗髮精推陳出新，這款經典依然佔有一席之地，2019年注入純淨新配方，使美好香氣再升級！

▲▼AVEDA純香系列全新升級。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

香名遠播的純香洗潤系列是櫃姐們一致認同回櫃率最高的明星商品，一推出即熱賣30年，更是一款不挑髮質的溫和清潔洗髮乳。首席調香師Guy Vincent以深厚的植物精油芳香學知識，為25種花植香氣調製出最完美比例，奠定經典不敗的傳奇地位。

▲▼AVEDA純香系列全新升級。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

好還要更好，Shampure 純香系列在今年全新升級，在不變的美好香氣中，悄悄地強化薰衣草、依蘭依蘭的舒緩成分，同時增加了海甘藍籽油，特殊的脂肪酸結構讓保濕成份更好延展，恰到好處的滋潤度完全取代矽靈，為頭髮帶來絲滑觸感。海甘藍籽油還有著耐高溫的特性，保護髮絲不受熱風傷害，

▲▼AVEDA純香系列全新升級。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

除了香氣來自100%純淨花植萃取，整體花植成分也升級至95%。這代表也更多選擇有機耕作的農村得到支持，地球環境也朝著永續使用的目標更加進步。包裝瓶身也全部使用100%回收牛奶瓶製成，乘載來自地球遠方的良善循環。

如同許多髮型師建議，每個人家中都應該備有兩瓶洗髮精交替使用，依照頭皮狀況選擇對應產品，除了溫和的純香系列外，也很推薦主打修護力的復原配方系列，小分子氨基酸能有效滲透髮絲空洞，修護受損毛麟片，受損髮使用超有感。

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關鍵字：

AVEDA, 純香, 洗髮精, 潤髮乳, 升級, 花植
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