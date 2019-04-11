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Kit Kat奶茶口味巧克力台灣買得到啦！泰國必囤貨零食還有這8樣

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編輯／JJ

即將又要到了旅遊旺季，不想花太多錢又想享受豔陽與海洋，許多人都會選擇去東南亞，尤其是泰國更是與一群朋友們出遊時的首選！有些零食因為是地區限定，又或者是在當地生產，所以價格都非常便宜，每次去都必定要掃貨，現在就來看看去泰國一定要掃哪些貨回家吧！

＃雀巢奶茶Kit Kat

這款雀巢奶茶口味的Kit Kat巧克力原先是地區限定，但是令人興奮的是，現在不用代購，在全家便利商店就能買到啦！網友都一致推薦，茶香濃郁，口味香醇，被認為是茶類口味中最好吃的！

＃小老闆海苔

小老闆的海苔最適合買回來當伴手禮，分給同事、朋友，超級香～有依大小分不同包裝，紅色包裝的會辣，非常好吃，大把的買也不會心疼。不過分成小包貼在紙板上的分享組就不推薦！因為它看似很多，每一小包裡卻只有一小片而已。

▲泰國零食。（圖／翻攝自Kit kat、淘寶、網友提供）

▲直接抓10包還嫌太客氣。（圖／翻攝自www.chuangmei.com.tw）

＃料理包

在Big C超市逛就會發現有很多品牌都有推出料理包，讓我們能將經典的泰式料理輕鬆帶回家，而且一包通常才十幾二十塊，也是網友推薦必囤貨的！

＃POCKY

POCKY大家應該就知道了吧，因為產地就在泰國所以價錢跟台灣完全不能比，當然是能塞多少就帶多少回來囉！

▲泰國零食。（圖／翻攝自Kit kat、淘寶、網友提供）

▲泰國零食。（圖／翻攝自Kit kat、淘寶、網友提供）

▲鹹口味的PRETZ也很便宜。（圖／翻攝自淘寶）

＃Koh-Kae 大哥花生豆

這個花生豆比較沒這麼便宜，一罐差不多65塊，有很多口味～一顆接著一顆吃超級涮嘴。

▲泰國零食。（圖／翻攝自Kit kat、淘寶、網友提供）

▲辣味的真的蠻辣喔～（圖／翻攝自yahoo奇摩商城）

＃蝦餅

是很傳統的零嘴～喜歡蝦餅味道的人會超愛！只要一開封就會完全停不下來。

▲蝦餅。（圖／ｍｏｍｏ購物）

▲缺點是占空間。（圖／翻攝自momo購物網）

＃手標牌

當然了，去泰國怎麼能不喝泰式奶茶！如果想要把泰國的原汁原味帶回台灣繼續品嘗，推薦大家一定要買手標牌！可以直接買罐裝的茶葉，或是一包一包裝的泰奶粉回來泡，想要更有泰味一點的話，就可以再購入下面的三花煉乳，當地的店家幾乎都是用這個，不過用其他的煉乳代替也行。

▲泰國零食。（圖／翻攝自Kit kat、淘寶、網友提供）

▲比7-11的好喝。（圖／網友提供）

＃三花煉乳

▲泰國零食。（圖／翻攝自Kit kat、淘寶、網友提供）

▲也可以用其他煉乳代替。（圖／翻攝自momo購物網）

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關鍵字：

旅遊, 泰國, 零食, kit kat, 泰式奶茶
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