用「一支口紅」畫完全妝！4種妝容省時又不浪費　上班族必學

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女孩們化妝的步驟非常繁多，如果今天出門想要化個全妝，勢必至少要花上一小時了，這邊就要來告訴大家一個超省時的方法，用一支口紅化全妝！口紅、眼影、腮紅全部搞定，而且妝容還會更協調，又不容易出錯，但還是不適合每天都這樣化喔！後續清潔也要做好才對皮膚比較好～

＃粉嫩櫻花妝

春天的顏色大概就是櫻花的顏色吧！想要化個充滿春天氣息的妝容，可以挑選像是這種帶有點珠光的珊瑚粉色系口紅，推薦YSL情挑系列就很適合，範圍不一定要像下圖這麼多，點在自己想點的位置就好，可以營造出一種白裡透紅的粉嫩感。

▲暈開後淡淡的妝容很美～（圖／翻攝自小紅書@cookie的小姐姐）

＃裸色見長輩妝

皮膚偏白、嘴唇又比較沒有血色的女孩，推薦可以用CHANEL超炫耀的絲絨唇膏62色LIBRE，畫出來效果非常清淡，好似沒畫一樣，但又能顯氣色，想來個偽素顏時也能試試看。

▲最適合回家、見長輩時的妝容。（圖／翻攝自小紅書@雪味大白兔）



＃韓妞南瓜妝

膚色偏黃調女孩們可以嘗試看看這種韓妞南瓜色妝容，挑選一支磚橘色唇膏，顏色比較深就要少量疊擦，建議用霧面唇釉的妝感會很漂亮，不過容易乾掉的質地必須迅速拍開喔！推薦Kat von d的唇釉lolita ll，再搭配個咬唇妝，顯白效果超好。

▲霧面妝感也很不錯～（圖／翻攝自小紅書@周壹初子）



＃髒橘妝

髒橘色妝容特別適合秋冬，比磚橘又多了些黃調，所以修飾黃皮的效果沒那麼好，比較適合膚色白皙、酷酷的女生，眼影部分畫成全框的也很有個性，喜歡的女孩可以挑戰！

▲白皙膚色女孩比較撐得起來～（圖／翻攝自小紅書@蛋黃醬Sakina）



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