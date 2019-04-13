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電梯變成任意門！　日本「哆啦A夢」火車站怎麼拍都可愛

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▲小田原急線登戶駅。（圖／翻攝Shogo Kishino官方Facebook）

▲小田原急線登戶駅，有濃濃的哆啦A夢風格。（圖／翻攝Shogo Kishino官方Facebook，以下同）

編輯／借借

許多人對於哆啦Ａ夢的世界都不陌生吧，而在日本東京近郊的登戶駅，近期完成的車站改造計畫，一定會讓喜歡哆啦Ａ夢的人驚叫連連，無論是車站看板、牆壁或寄物櫃，都充滿哆啦Ａ夢的身影，連電梯也化身成為任意門，充滿童趣的設計讓大人都變可愛了。

▲小田原急線登戶駅。（圖／翻攝Shogo Kishino官方Facebook）

▲走進電梯就像走入任意門。

如果你是哆啦Ａ夢迷，去日本旅遊時一定納入行程的「藤子·F·不二雄博物館」也一定知道，最靠近該地的神奈川縣小田原急線登戶駅，其車站改造計畫在2019年2月正式完成，車站不僅變得更新，也融入「當地名勝」哆啦Ａ夢各主角的設計，把普通車站變成打卡熱點。

▲小田原急線登戶駅。（圖／翻攝Shogo Kishino官方Facebook）

▲小田原急線登戶駅。（圖／翻攝Shogo Kishino官方Facebook）

告示牌也有小巧思喔。

仔細一看，原本的行車指示板上不只標示了站名，還有哆啦Ａ夢身上最顯眼的叮噹圖案，並用藍色與白色加上紅色頸鍊的意象，讓指示牌變得活潑起來，上下月台的電梯也在出入口設置了「任意門」，讓進出電梯的人們像是走入另一個空間世界。

▲小田原急線登戶駅。（圖／翻攝Shogo Kishino官方Facebook）

▲小田原急線登戶駅。（圖／翻攝Shogo Kishino官方Facebook）

▲小田原急線登戶駅。（圖／翻攝Shogo Kishino官方Facebook）

▲壁面有超可愛插畫，從樓梯到洗手間處處都看得到身影，

此外，在電扶梯與樓梯旁的牆壁，也有哆啦Ａ夢4位主角的模樣，像是隨著大雄與胖虎漫步在雲端上，甚至連儲物櫃也有哆啦Ａ夢的可愛身影。

▲小田原急線登戶駅。（圖／翻攝Shogo Kishino官方Facebook）

▲儲物櫃也有真是太可愛惹。

全新車站造型是由日本平面設計師木住野彰悟（Shogo Kishino）操刀，考量到車站是公共設施的緣故，不能僅是針對年輕與可愛方面下功夫，清楚的指示與不過於幼稚的感覺也非常重要，主要採用多啦A夢的身上的藍、白與紅作為主色調，確實了呈顯出了感覺，但仍兼顧車站的實用性，讓登戶駅成為日本一個獨一無二的可愛車站。

關鍵字：

哆啦Ａ夢, 小叮噹, 火車站, 藤子·F·不二雄博物館, 登戶駅
fashion.net

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