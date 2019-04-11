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北台灣最大！4千坪八景島水族館　2020年華泰名品城開幕

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橫濱八景島海島樂園（圖／取自橫濱八景島海島樂園臉書專頁）

▲橫濱八景島海島樂園。（圖／取自橫濱八景島海島樂園臉書專頁）

記者蔡惠如／綜合報導

位於桃園高鐵站旁的華泰名品城，宣布5／8第三期商場正式開幕，屆時總共有285間品牌進駐，除了高比例的精品2折起吸客之外，另一個亮點非日本八景島水族館莫屬，佔地達4500坪，落成後將是北台灣最大的水族館，此外新光影城也將有足足4層樓規模影廳進駐，全家人跑一趟華泰名品城，可以玩上一整天。

前年日本八景島水族館被證實，海外首間分店將落腳台灣，規劃為地上3層、地下2層的5層樓建築，占地面積約達4500坪，將展出多樣化的海洋生物，且會結合最新科技，讓民眾能參與互動，是一座新型態的水族館，受到不少期待。

而此項消息又因近期華泰名品城第三期將在5／8開幕，又再度受到關注，據悉八景島水族館相當重視這間海外首家分店，規劃相當嚴謹，到時應該會「很有看頭」，加上新光影城也即將進駐，4層樓高的空間，規劃包含大小影廳，空間寬闊不擁擠，均預計在2020上半年開幕。

華泰名品城共6.6萬坪大的購物空間，加上水族館、影廳等娛樂設施，預計不但可吸引觀光客，本地客包括情侶、家庭客都能在該區域有一整天的休閒體驗，業界估計一年一定能吸客破百萬人次。

▲華泰名品城三期。（圖／華泰名品城提供）

▲華泰名品城第三期賣場5／8正式開幕，從空拍圖就能看到佔地廣闊。

關鍵字：

華泰, 華泰名品城, 桃園, 八景島, 水族館, 電影院
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