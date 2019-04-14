與金城武一起遊泰國秘境　「4月宋干、5月火箭節」專家公開超狂節慶玩法

編輯／Ann 圖／創意市集提供、視頻截圖

泰國是不少人都去過的旅遊景點，近日就連男神金城武的廣告拍攝團隊，都特地花時間飛往泰國祕境，來拍攝寧靜的廣告。不過其實泰國不是只有曼谷，泰北也不是只有清邁，海島更不是只有普吉島，《去泰國玩節慶》一書就教你用當地人的視角，玩出不一樣的泰國！

▲金城武本身有美化秘境的作用。（圖／品牌提供）



男神金城武的御茶園廣告，應該每位粉絲都看過，其實也是團隊專門飛往泰國北碧無人秘境來拍攝具有寧靜氣氛的廣告。如果你想去泰國，又不想玩大家都玩過的地方，那麼《去泰國玩節慶》以泰國每個月的好玩慶典為主題，4月宋干節、5月火箭節、6月皮搭空鬼面具節等等，全年都可以一網打盡！

清邁水燈節四日遊

清邁是一座古老而神奇的都市，任何人都能在這裡找到自己的生活方式。清邁水燈節為期四天，建議可以放慢腳步去欣賞城市之美。

在清邁住宿方面，作者推薦四招。第一是願意付出旅行成本。第二是挑選區域，尼曼商圈、古城區還是河岸周邊，甚至遠一點的山區。再來就是酒店的樣式，散發蘭納味道的精品酒店不能錯過。最後才是住宿評價，一定要參考過來人的意見。

火箭節

火箭節相對別的節日比較少見，這是泰國傳統的求雨活動，隨著雨季的開始，大約五月就會在在東北部地區舉行。因此人民也會在這個時間享樂和休息，同時也有特色的遊行隊伍，這時候去泰國，也能感受到不同以往的氛圍。

曼谷潑水節

宋干是從梵文而來的外來字，也有過年的吉祥含義。只要詢問路上任何一個泰國人，過年除了潑水，拜拜就是最重要的事情。亞柴蒙考寺始建於14世紀，是為了紀念同緬甸的戰爭中殺死緬甸王子而修建的，所以寺廟的名字是大勝利的意思。從城區到寺廟的路上，車陣中也不乏潑水的群眾，可以好好感受氣氛。

接著來到曼谷怎麼能錯過水上市場，大城水上市場是仿古建築打造，充滿了平價小吃，包括烤大頭蝦、⻘木瓜沙拉、瀑布豬頸肉都能吃到。另外特別的是，市場還能看表演以及小羊，絕對是全家大小的好去處。

★書名：去泰國玩節慶

★作者：王武晨（瓦勒斯）

★出版社：創意市集

★出版日期：2019年4月1日

★建議售價：新台幣380元

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