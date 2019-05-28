只要遮瑕膏與眉刷　簡單2步驟拯救失誤的眉毛　

大家好！

這篇開始是一個新系列～誤區急救！這個系列主要是分享一些平常化妝時不小心手殘的補救方式或是讓妝容更精緻的技巧！（Back To Basic 也會繼續分享的！）

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那麼，我們就趕快開始吧！

相信很多人跟我一樣，都喜歡邊化妝邊做其他事，像是看影片。然後，你就會發現畫眉毛的時候畫歪了或是哪裡畫出來了一點，但是畫都畫了，全部擦掉重劃不但浪費時間，也會有整塊的痕跡。

或是，你常常看到美妝部落客的美麗眉毛，再看看自己的，嘆氣三百次，心想「我跟他的眉毛到底差在哪？怎麼他畫的那麼美，我卻畫成染眉膏？」。

沒關係！看完這篇，你就可以靠你的眉毛打片全天下了！

首先！這是一個遍佈失誤的眉毛。（好啦對不起我忘了修眉毛ＸＤ）

我們來分析一下！以下的分析不針對眉型做評論。（因為每個人適合的眉型都不一樣。）

1. 眉毛中段下面畫出來了

2. 眉尾分岔

3. 眉毛中間結塊

4. 眉頭過深，頭重腳輕

以上，如果你的眉毛有遇過這樣的問題，請繼續看下去吧！（沒有的話，恭喜你，你的眉毛過關。）

（我知道妳一定被我美麗的眼妝深深吸引，想看更多眼妝請去我的Instagram!）

修整眉毛中段下面邊緣多餘部分及眉尾分岔

Step 1. 首先用遮瑕刷沾取遮瑕產品（這裡不建議用底妝產品，因為底妝產品遮瑕力不太足夠。），把多餘的地方慢慢蓋掉。沿著邊緣順順的修過去，由前往後。

然後大概就會變這樣。但是會有很明顯一塊遮過的痕跡。

Step 2. 用手指（粉撲或小型美妝蛋）把遮瑕膏和原本皮膚的交界處拍開（拍到眉毛裡面也沒關係）。

拍開之後就會變得很自然了！這時候眉毛會有點粘到遮瑕膏，沒關係！繼續看下去！

Step 3. 同 Step 1. 用遮瑕膏修理分岔的部分。

用手指拍勻遮瑕膏後，就會變成乾淨的眉尾了！

處理結塊及眉色問題

Step 1. 使用眉刷朝著結塊刷下去！不要怕，就給它刷下去！

這裡使用的眉筆是 Benefit 這細我的眉筆 - #4 。

（現在 Benefit 有出與 “少女人妻的粉紅玩具” 的超值聯名款！！！還沒購入的快快衝！小粉絲在這先舉手）

結塊就這樣不見了！

Step 2. 接著我們來處理整體眉毛顏色。

首先用眉刷梳眉尾，把多餘的眉粉帶走。

這樣眉尾的顏色就會變得比較自然了！

Step 4. 用一樣的方式梳眉毛中段。

梳完之後，眉色基本上會變得比較淡、自然。

這裡要先梳眉毛後半段的原因是，這樣我們比較容易拿捏等一下整理眉頭顏色的濃淡。

Step 5. 眉頭的部分，就用力地給它梳下去！但是也不要弄痛自己！不然會泛紅！（我本身是只要一梳就會泛紅...）

梳了一陣子後，大概會長這樣。但是這樣還不夠！眉頭的上下兩條匡線還是太明顯了，不夠自然。

Step 6. 接著使用手指輕輕抹去上下兩條線。

之後整體就會變得很自然了！（照片裡因為反光，中間下面看起來少了一部分... 請見諒廉價的拍攝技術）

其實只要做到剛剛那一步就很完美了！

但是我自己會依照當天的眼妝決定是否要更深色的眉毛。如果我的眼妝偏日常清淡路線，我就會畫到上一張圖片的樣子就停手。反之，如果我的眼妝偏濃，我就會用眉筆把眉毛畫深一點，也可以增加線條感與漸層感！

完成！網美眉出現！

真的真的很簡單的小技巧就可以補救失誤滿滿的眉毛喔！

以上是這次的分享～

謝謝大家耐心的看完！

下

篇文章見～♥♥♥

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※圖片+文字：Vogue 美人會 - Angelica

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