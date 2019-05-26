節食減重9成會失敗　用1招心法「想吃多少就吃多少」能瘦還不復胖

▲能夠控制自己不過食的人，不是靠意志力，而是靠習慣。（圖／unsplash）

編輯／借借

大部分人決定減肥，會先從「節食」上手，因為減少攝取卡路里是最直接的方式，但這種做法雖然最好「開始」，卻不容易維持，因為減少攝取熱量，對我們心靈來說是「痛苦的」，即便一開始成功之後也不易維持，最好的做法就是從「心法」做起，心裡的滿足感夠了，食量自然就會減低。

▲想到控制食量總讓人情緒低落，自然不可能成功。（圖／StockSnap）

節食減肥之所以容易復胖，是因為還沒說服自己的觀念，減少攝取熱量或抑制自己喜歡吃的東西，本來就是不合人性，痛苦萬分的事，即便從體重獲得了成就感，也會在「停滯期」中破功，有時反而會報復性或心理補償，比之前吃進更多熱量，反而影響健康。

▲心態若引發反彈，反而吃更多。（圖／unsplash）

節食減重的概念，用「禁止」來想已經過時了，不如用「說服自己」的方式，更能長久調整，首先先讓自己體驗「吃得飽飽的」真實感受。

事實上「過飽」的感覺一樣會讓身體不舒服，或許心靈上好像是有發洩似的快感，但在生理狀況上，有時吃太飽比餓肚子更加難受，「真正讓自己滿足的狀況，並非把肚子吃撐，而是適可而止才是最舒服的狀態」。

這樣陸續的調整自己，就會找出一餐吃多少份量才是平衡的狀態，自然會控制選擇的食量或點菜的份量，與其一直告訴自己不准吃這吃那，還不如想著「吃進這個會太飽，反而讓身體更不舒服，東西不會跑掉，下次我再吃就好。」

持續的這樣做下去並養成習慣，即便是「想吃就吃」也會維持在一定的進食量內，而且不會引發任何負面情緒，因為你清楚地知道「想吃就吃跟大吃特吃是有差別的」。

▲飽足感與滿足感其實是可以分開的。（圖／pixabay）

所以，當吃撐肚子、飽足一番的時候，不要馬上湧現罪惡感，感受一下「吃撐」的反胃、不暢快的感覺，並記住這個感受，可以稍稍減低你在享用美食時的「過分滿足感」，因為你會明白過度進食讓身體其實不好受，就會發現身體需要的沒這麼多。

▲吃太撐的時候先不要有罪惡感，用身體感受一下過飽的感覺。（圖／pakutaso）

那些不忌口卻不會胖的人，其實意志力跟你沒什麼不同，最大的差別，就是在他們對與過飽的感受很明顯，所以會在吃的差不多時，就放下筷子而已。