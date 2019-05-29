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帝舵表得獎錶款Black Bay Bronze優雅出擊　石板灰色調展沉穩魅力

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▲▼ TUDOR 。（圖／公關照）

▲新款Black Bay Bronze 的錶面和錶圈均採用全新石板灰色調。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

TUDOR（帝舵表）2016年榮獲日內瓦鐘錶大賞「小指針」獎（Petite Aiguille）的Black Bay Bronze（碧灣青銅型）腕錶，繼巧克力棕色面盤款式後，今年推出石板灰色漸變錶面款式，錶圈也換上此優雅沉穩色調，細節設計更訴說著帝舵潛水錶與各國海軍之間的榮耀過往和深厚淵源。

▲▼ TUDOR 。（圖／公關照）

▲Black Bay Bronze搭配的石板灰色織紋提花錶帶，靈感來自品牌早期法國海軍的潛水錶錶帶。

從新款Black Bay Bronze腕錶所搭配的石板灰色織紋提花錶帶，即點出帝舵表與海軍的歷史淵源。其設計靈感，源自品牌曾供應給法國海軍腕錶，當時的法國海軍要求帝舵表在供貨時無需為腕錶配備錶帶，因為他們已有自家手工製作錶帶與其他特色錶帶，包括一款潛水錶所配備的彈性織物錶帶，此材質來自法國救援隊降落傘，經回收再製成。以金色絲線為標誌，亦啟發今日帝舵表的錶帶創作。Black Bay Bronze腕錶另有仿古的石板灰色皮錶帶可供搭配。

▲▼ TUDOR 。（圖／公關照）

▲Black Bay Bronze搭配仿古石板灰色磨砂皮錶帶款。

而與海軍的另一連結，則為Black Bay Bronze腕錶的青銅錶殼，這種會隨佩戴者使用習慣微妙變化形成獨一無二色澤的「活性」金屬，重現了古代船隻與潛水設備採用的黃銅物料美學；面盤設計承襲Black Bay系列特色，從早期帝舵潛水錶擷取靈感，採用「雪花」的棱角形指針，以及第一代潛水錶直接穿孔設計的無保護裝置上鏈錶冠。

▲▼ TUDOR 。（圖／公關照）

▲Black Bay Bronze搭載的帝舵表原廠(機械)機芯MT5601，動力儲備達70小時。

保留經典仍持續精進，Black Bay Bronze腕錶搭載原廠MT5601型自動上鏈機芯，獲得瑞士天文台（COSC）認證，具備時、分、秒顯示功能，防水200米，具70小時動力儲備。

關鍵字：

帝舵, TUDOR, Black Bay Bronze
fashion.net

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