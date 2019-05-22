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全球搜尋次數最高的「球鞋」排行榜！台灣最愛Nike氣墊、日本狂搶GD款　

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編輯／Ping　圖／翻攝自forward2me.com、wear.jp、@xxxibgdrgn、balenciaga.com、adidas.com、nike.com、IG@aboostlife、黑人 陳建州粉絲專頁

相信不少人在買鞋之前，都會到搜尋引擎上查詢價錢、評價或試穿照等，來評估自己到底該不該下手。近期「Forward2Me」就透過Google的搜索數據，統計出各個國家搜尋次數最高的鞋款，整理出2019年最受人追捧的球鞋，你的愛鞋上榜了嗎？

▲各國GOOGLE搜尋次數最多的球鞋。（圖／翻攝自forward2me.com）

▲「Forward2Me」分析出各國Google搜尋次數最多的球鞋。（圖／翻攝自forward2me.com）

日本

＃Vans Old Skool

Old Skool 款現在應該是人手一雙的潮鞋吧！標誌性的「波浪紋」設計，不管是經典的黑白配色，還是在日本搶爆的奶茶色，每一款都非常好駕馭，就連南韓天王 GD（G-Dragon，權志龍）也都是死忠粉絲！

▲各國GOOGLE搜尋次數最多的球鞋。（圖／翻攝自nike.com、wear.jp、balenciaga.com、adidas.com、IG@aboostlife）

▲VANS。（圖／翻攝xxxibgdrgn IG）

▲日本Google搜尋次數最多的球鞋是Vans Old Skool。（圖／翻攝wear.jp、xxxibgdrgn IG）

南韓　

＃Balenciaga Triple S

Balenciaga Triple S 以多顏色組合拼接，在鞋頭上還正大光明的將鞋號秀出，外型看似笨重，但卻一路從2017年火到2019年，不僅如此，這雙同樣也是咱們GD大神的心頭好阿！刻意做舊的造型也有種古著的味道，Balenciaga Triple S絕對可以堪稱是「老爹鞋」界的霸主。

▲各國GOOGLE搜尋次數最多的球鞋。（圖／翻攝自nike.com、wear.jp、balenciaga.com、adidas.com、IG@aboostlife）

▲南韓Google搜尋次數最多的球鞋是Balenciaga Triple S。（圖／翻攝balenciaga.com）

香港　

＃Adidas Ultra Boost

Ultra Boost 可以說是Adidas眾鞋款中數一數二好穿的，在夏天中不僅不容易產生悶熱感，簡約的外型也非常好搭，難怪每每推出新款，粉絲們都會用行動讓它「下架」，足見Ultra Boost受歡迎的程度。

▲香港Google搜尋次數最多的球鞋是Adidas Ultra Boost。（圖／翻攝adidas.com）

 
 
 
 
▲各國GOOGLE搜尋次數最多的球鞋。（圖／翻攝自nike.com、wear.jp、balenciaga.com、adidas.com、IG@aboostlife）
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巴西法國、英國

＃Nike Air Max 90、 ＃Nike Air Max 95、＃Nike Air Max 97

不愧是 Nike 經典的 Air Max 系列鞋款，一次就有3款上榜，分別是90、95、97，不僅外型超百搭，其舒適度也不在話下，穿上後還能增高、修長腿，絕對是每個人鞋櫃中必備的一款神鞋。 

▲各國GOOGLE搜尋次數最多的球鞋。（圖／翻攝自nike.com、wear.jp、balenciaga.com、adidas.com、IG@aboostlife）

▲各國GOOGLE搜尋次數最多的球鞋。（圖／翻攝自nike.com、wear.jp、balenciaga.com、adidas.com、IG@aboostlife）

▲各國GOOGLE搜尋次數最多的球鞋。（圖／翻攝自nike.com、wear.jp、balenciaga.com、adidas.com、IG@aboostlife）

▲巴西、法國、英國Google搜尋次數最多的球鞋是Nike 經典的 Air Max 系列鞋款。（圖／翻攝nike.com）

美國、新加坡　

＃Adidas NMD

在當時造成一股排隊潮的Adidas NMD，每每一有新品開賣時，便會引起粉絲們瘋狂搶購，讓許多人哭喊買不到～而且更誇張的事，還有不少粉絲動手改造，自製橡皮塊黏貼在鞋底側邊模仿NMD，由此可見這雙鞋的魅力有多大。

▲各國GOOGLE搜尋次數最多的球鞋。（圖／翻攝自nike.com、wear.jp、balenciaga.com、adidas.com、IG@aboostlife）

▲美國、新加坡Google搜尋次數最多的球鞋是Adidas NMD。（圖／翻攝adidas.com）

南非　

＃Nike Cortez

Nike Cortez又名「阿甘鞋」，在電影《阿甘正傳》曝光而聞名世界，其中最經典的款式便是紅、藍、白的配色，沒有過多的設計，卻又散發著復古味，非常好搭，直到現在依舊是運動鞋中的熱門單品。

▲各國GOOGLE搜尋次數最多的球鞋。（圖／翻攝自nike.com、wear.jp、balenciaga.com、adidas.com、IG@aboostlife）

▲南非Google搜尋次數最多的球鞋是Nike Cortez。（圖／翻攝nike.com）

那麼究竟哪雙鞋是台灣的Google搜尋榜首呢！

台灣

＃Nike Air VaporMax

原來就是在2017年震撼整個球鞋界Air Vapormax，Nike以氣墊外露打破舊有的設計，一推出便銷售一空，在當時更是翻倍炒價。前衛又獨特的外型，也吸引不少名人著用，像是「黑人」陳建州就是其中之一。

▲各國GOOGLE搜尋次數最多的球鞋。（圖／翻攝自nike.com、wear.jp、balenciaga.com、adidas.com、IG@aboostlife）

▲各國GOOGLE搜尋次數最多的球鞋。（圖／翻攝自黑人 陳建州粉絲專頁）

▲台灣Google搜尋次數最多的球鞋就是Nike Air VaporMax。（圖／翻攝nike.com、自黑人 陳建州粉絲專頁）

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關鍵字：

球鞋, 人氣, Google, 2019, 國家
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