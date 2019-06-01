fb ig video ETtoday search mobile

9種超級食物打造不發胖體質　英研究：早餐吃對能消耗400大卡　

> >

想要減肥早餐到底該怎麼吃呢？！眼見夏天就要來了，超希望身上的肥肉能夠瞬間消失！但如果你為了減肥瘦身而不吃早餐那就錯了，請即刻停止。

英國一項研究發現，吃早餐的人活動力較強，且一天能比不吃早餐的人多消耗442大卡。

「你從早餐獲得的能量能使你不愛睏，並更願意活動，」營養學專家表示。事實上，早餐吃得營養可以讓你活力充沛、甚至減去體重。只是得注意，別糊里糊塗吃進高熱量的食物，就能吃得健康又苗條！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲（圖／IG@bambilegit）

早餐該吃多少呢？研究發現，包含碳水化合物及瘦肉蛋白質，熱量610大卡的早餐比只吃一點點還能幫助女性減重。「吃了這麼一頓早餐後，你白天都不會想再吃甜食了。」健康豐富早餐的要件是蛋白質、碳水化合物、纖維再加一點脂肪，Jessica醫生分享。

以下9種超級食物可輕易搭配成幫你一天消耗掉超過400大卡熱量的早餐。女孩們快學起來！想要早餐兼具脂肪、蛋白質和健康碳水化合物，需要好好計畫一下，但這是值得的。以下元氣配方，不妨試試！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲（圖／IG@ maartjeverhoef）

蛋白質、碳水化合物、脂肪、每欄取其一可輕易組合成健康早餐

蛋白質

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

1. 蛋 ：1個全蛋加3個蛋白

2 .零脂有機希臘優格 ：6盎司（170公克）或一份的量

3.蛋白質粉 ：1杓

碳水化合物

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

4. 燕麥 ：1/4杯，不泡水

5.煮熟的藜麥 ：1/2杯

6.水果 ：1杯新鮮或冰凍過的

脂肪

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

7. 酪梨：1/4杯成熟酪梨

8. 堅果或種籽：1/4杯完整堅果或種籽，或2湯匙堅果或種籽醬

9 . 初榨橄欖油：1湯匙

超級食譜

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

A. 2+6+8 完美芭菲（Parfait）

將希臘優格、水果及堅果各1/3層層疊起，然後再重覆二次，讓堅果在最上一層，就大功告成了！

升級：撒上肉桂、薑末或碎薄荷葉。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

B. 1+5+9 好吃得不得了的歐姆蛋

以初榨橄欖油塗抹平底鍋、再把打好的蛋液倒入，等定型後加入藜麥續煎再折起。

升級版：以大蒜、胡椒與巴西里葉等新鮮香草切細絲後調味

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲（圖／IG@meganirminger）

C. 3+6+8 聰明冰沙

將冰凍過的水果、蛋白粉、1/2杯水及堅果醬混合即可。

升級版：專家喜歡加入櫻桃加杏仁醬；草莓加榛果醬；藍莓與腰果醬的組合。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

D. 1+5+7 美味蛋沙拉

水煮蛋將蛋黃去除、切碎。酪梨壓成泥，倒入碎蛋白，撒上藜麥。

升級版：可以大蒜、萊姆汁、黑胡椒、香菜及紅椒粒調味

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

E. 3+4+8 活力燕麥

將蛋白粉與燕麥混合，加入1/4杯水，撒上堅果碎粒或拌入堅果醬。

升級版：加入肉桂、南瓜派調味料或蘋果派香料調味料。

不發胖早餐避開地雷Tips5

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

1. 多吃水果

一份6盎斯（約170公克）水果盤，僅有70大卡熱量，還有豐富的維生素A和C。

2. 小心飲料熱量超高

中杯冰香草拿鐵就有330大卡，這還是沒加糖的熱量。請記得跟服務人員要換成脫脂牛奶，可少吃進50大卡熱量和7公克脂肪。

聰明選擇飲料：好想喝咖啡？以脫脂牛奶調成的法式香草咖啡（不是拿鐵哦！）只有33大卡

3. 麵包不要加起司

起司貝果吃完，就有340大卡和6公克脂肪上身。

滿足起司的欲望：建議你不吃麵包只吃一片切達起司，只有80大卡熱量。

4. 和奶油保持距離

自製的三明治內可能連一湯匙都不到，但市售早餐上已有100大卡和12公克脂肪了。

貝果不是元兇：貝果一般比甜滋滋的杯子蛋糕好。如果想撐久一點，不妨選擇全麥麵包或英式鬆餅，這兩種麵包含纖維量較高。

5. 記住，西式香腸也很肥

西式香腸可說是脂肪量最高的肉。小小一截就有熱量210大卡和脂肪20公克。

小小份，OK：培根只有60大卡熱量、5公克脂肪和5公克蛋白質。「只要不要天天吃。而蛋則是提供蛋白質和不飽和脂肪酸很好的來源。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

【Box】忙碌的一天開始前應吃小份或大量早餐？！

吃簡單一點。大家都知道健康早餐的原則（低脂、高纖、高蛋白質）。豐盛的早餐，特別是包含甜甜圈等甜食的早餐，可能導致你血糖急速升高又陡降，不太適合當天有重要簡報等要事的一天吃，營養師Janet說道。

此外，還會引起之後吃過量且身體也會被訓練囤積脂肪。如果你壓力很大也不適合吃太多，最好選擇小份、營養均衡，包含零脂優格或蛋白等瘦肉蛋白質的早餐，再加點纖維質，像是全穀類吐司或杏仁及水果。這樣整個早上你都會精神飽滿又有元氣！

※編輯：Sabrina | 圖片：Jonathan Daniel Pryce | 來源：IG @ bambilegit, maartjeverhoef, meganirminger |
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

七招健康飲食法則 瘦身超簡單

必學！專家指出「時髦減肥飲食法」5大心機 不用節食也能健康瘦身

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

減肥, 早餐, 食譜, 食材, VogueTaiwan
fashion.net

熱門文章

【抽獎囉】UNIQLO X KAWS的托特包搶先到手！

GUCCI帶米奇闖入羅馬博物館　最童趣的奢華單品強勢登場

香奈兒首爾蓋埃及神廟走秀　9m88集郵林依晨、金高恩喜同框

風．LUXURY／攻頂聖母峰　他們戴域峰登山錶挑戰成功

一招變美／安溥調整入口順序　「不發胖進食法」超有效

說・流行／回收牛仔褲、零皮草　「愛地球」是時尚關鍵字

阿拉丁魔毯躍上飾品與腕錶　Pandora連神燈都能打開

超乾爽！日本「手汗人專用」護手霜　網友實測：真的有效

蕭敬騰北京開唱挑戰「皮革單車褲」　設計師大讚：衣架子

揭開法國女人美肌秘訣！「五水保養法」妳聽過沒？

ET Fashion

推薦閱讀

男人對妳有好感的8個舉動　身體靠近、主動聊天，女生告白絕對成功！

為愛徬徨的人必看！蔡康永的「8個」愛情金句，字字寫到心坎裡

影／男生「敢愛不敢追」的星座女Top 3 ！雙子眼光超高、第一名是地雷

夏于喬圓夢穿絕美婚紗　挑戰紅禮服不怕俗掉 好相處卻最難深交星座TOP3　被他們當知己，代表你很罩 IKEA臥室產品降價30%！雙人被套組9百有找、獨立筒床墊不到7千元 蘇太太們心碎！「她」成功收服蘇志燮　男人最愛6特質通通有 「幫夫運」最旺的星座女Top 3 ！勤儉金牛才第三、第一名娶到賺到 風象星座的地雷大公開！水瓶愛好自由、雙子最恨出爾反爾 影／超乾爽！日本推「手汗人專用」護手霜　網友實測：真的超有效

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面