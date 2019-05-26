暫別粉嫩女孩！筆記4個狩獵風穿搭小技巧，軍綠、大口袋是必備

春裝總是年復一年的流行著粉彩、小碎花、蕾絲等甜美元素，想要有點新鮮感的話不妨就換上「狩獵風」的造型吧。源自於「狩獵旅行」的服裝風格，將軍裝、工作服以及渡假風格完美結合就能輕鬆營造具有野性美的大人味。

放下手邊的女孩感單品，筆記以下 4 個狩獵風穿搭的小技巧，只要運用配色，選擇特色細節的服裝，再以小物的搭配就能用不同以往的帥氣風格迎接今年夏天。

善用軍綠色及咖啡色

狩獵風格的衣著最簡單的一個詮釋方式就是運用顏色表現野性感。其中，最合適的顏色非軍綠色和咖啡色莫屬。善用這兩色和其他大地色系，再加入一些能收斂整體又具有成熟感的黑色，就能輕鬆以服裝展演狩獵風情。

附帶大口袋的服裝

以款式來說，大量口袋的背心、褲裝，連身衣都是最具代表性的狩獵服裝。看似中性的風格，其實也能搭配裙裝、跟鞋和飾品混搭出別有印象的穿搭。想要快速完成造型時，記得只要以咖啡色系作為主體色彩就相當符合狩獵風給人的印象。

狩獵帽

即刻就能感受到狩獵風格的單品，就非狩獵帽莫屬了。垂墜於下顎處的繫帶就是狩獵帽的最大特色，而大多都以黑、米、土色作為配色，基本的色調也讓其可輕鬆與服裝搭配。不論是選擇在女孩感的造型時配戴，又或是直接與戶外感的衣裝做搭配都相當亮眼。

動物花紋單品

持續流行了一陣子的豹紋，斑馬紋、老虎紋、蛇紋等動物紋單品，熱度並沒有因為入夏後而下降。有著秋冬印象的動物紋路在春夏著用的秘訣在於色調和面積，如果是下半身的大面積單品推薦選擇整體顏色較淺的款式，顏色較濃的深色調花紋則建議可以使用在絲巾等小物上。

Photo：WEAR

Text : Deby

Edit : Yu

更多日本流行文章請上 FACY