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韓妞5個打亮不出錯技巧　油肌也能有放肆光澤又持久

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每次看到韓妞臉上的那道光，就會很羨慕，不僅看起來妝感清透、五官也更精緻立體、蘋果肌更是飽滿！今天就看看不出錯的打亮技巧，連油肌也可以駕馭的光澤感底妝這樣畫！

▲打亮技巧 。（圖／美人圈）

＃局部使用光澤妝前乳

想要有光澤感、但不油膩的底妝，直接局部使用有光澤感的妝前是好方法，也可以與粉底混和，搭配海綿或美妝蛋以「拍打」的方式上妝，另外在容易出油的部位局部使用控油妝前、更可以讓底妝持久！

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▲打亮技巧 。（圖／美人圈）

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＃完妝後記得控油定妝

在容易出油的夏天，維持底妝本來就很難、更何況加上打亮？完妝後一定要記得控油定妝，像是噴上定妝噴霧、或蜜粉，不僅可以延緩出油、更可以讓底妝更持久！

▲打亮技巧 。（圖／美人圈）

＃出油痘痘、坑洞的部位避免打亮

含珠光的底妝、或是打亮產品更容易放大凹洞感，顯得肌膚瑕疵更明顯、油光滿面。

▲打亮技巧 。（圖／美人圈）

>>痘痘、凹洞肌這樣做

臉上有痘痘、凹洞狀況的人，或是膚質為油肌且容易有泛紅狀況的話，建議用粉狀的打亮及有修飾泛紅感的產品，鈽彈可以修飾泛紅，粉狀打亮也較可以抑制肌膚出油感，讓打亮效果更自然！

＃高光的顏色

彩妝師建議選擇「與膚色較接近」的高光顏色最適合，像一般黃皮女孩來說，米色、金色的打亮最推薦！這種暖色調的高光可以打造出自然透亮的光澤感底妝，銀色、粉紫等冷色系的打亮，則適合膚色較白皙的女孩。

▲打亮技巧 。（圖／美人圈）

＃不同質地

打亮最常見的有粉狀、膏狀質地，一般來說膏狀可以更好的溶入底妝、對油肌來說比較推薦，另外粉狀打亮則是比較持久，建議選擇光澤度較低、粉質較細的打亮粉餅。

文／美人圈　圖／翻攝自IG@maccosmeticskorea、deagul_deagul、@bean_cos、@yunluvs2、@chic_jjoo

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美妝, 彩妝, 打亮, 韓妞
fashion.net

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