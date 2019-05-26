奧斯塔羅12星座一周運勢0527-0602　單身天秤迎接桃花、雙子對生活厭世

20190527-0602奧斯塔12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：巨蟹座事業運最旺！在學／事業方面，對於現況感到知足許多，若是自有事業的朋友，下周的營運狀況還算不錯，會讓你感到滿意許多喔！

TOP2：天秤座愛情運最旺！雙方互動良好，對於目前的感情，感覺到相當大的滿足，而雙方在下周的感情生活，也會非常美滿。單身的朋友，下周有望出現桃花要多注意喔！

TOP3：魔羯座金錢運最旺！下周正財運勢良好，在工作上的付出，都有望在薪水上得到實質回饋。

本周需注意星座

1.金牛座事業運需要留意：下周在學／事業方面，容易有錯誤的判斷與決策，工作上，也顯得浮躁許多，所以下周一定要多沉住氣，避免讓情緒影響到你工作。

2.牡羊座愛情運需要留意：下周在感情運勢方面，與另一半的溝通，將會出現蠻大的問題，會有這種情況，是因為下周情緒起伏較大，無法靜下心傾聽。另外，如果感情不忠誠的朋友，下周可注意會被發現喔！

3.雙子座金錢運需要留意：正財運平穩，偏財運部份較不好，如果有想買樂透，那就要有做善事的心理準備喔！

牡羊座

開運顏色：褐色

幸運數字：42

整體運勢★★

解析：下周，牡羊朋友的分析能力稍嫌不足，容易接受超出自己能力的事情，導致自己備感壓力。另外，也存在著無法控制的隱憂，因此奧斯建議，下周要先將自己份內的工作做好，再去接受其他人的請求，不然最後連帶把自己的工作搞砸，就得不償失囉！

愛情運勢★★

解析： 下周在感情運勢方面，與另一半的溝通，將會出現蠻大的問題，會有這種情況，是因為下周情緒起伏較大，無法靜下心傾聽。另外，如果感情不忠誠的朋友，下周可注意會被發現喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面，會有無法掌握份內工作或是超出自己能力的問題，而這些狀況，都會讓自己在下周，顯得疲憊與勞累，需多加注意。

金錢運勢★★★

解析：下周錢財花費較大，不必要的開銷會造成經濟壓力，要多注意開源節流，避免因為一時的花費，讓自己有了經濟的壓力。

金牛座

開運顏色：黃色

幸運數字：86

整體運勢★★

解析：下周金牛朋友面對人、事、物，將感到諸多的不順，不管是計畫受阻或是出了狀況，都暗示下周將會是個不順的周期，奧斯建議，下周要再多注意一些，一定要避免太過唐突的決定，免得影響日後的狀況。

愛情運勢★★

解析：雙方的價值觀，在下周開始出現落差，或許是遇到什麼事情，讓雙方感到這些許的差異，並且下周也有爭執的狀況存在，所以奧斯建議，下周脾氣要再緩著些，別讓上述的狀況影響彼此情感。

事業（學業）運勢★★

解析：下周在學／事業方面，容易有錯誤的判斷與決策，工作上也顯得浮躁許多，所以下周一定要多沉住氣，避免讓情緒影響到你工作。

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不佳，奧斯提醒，下周多避免小試身手或是投資等狀況，同時，也有破財的狀況存在，要多留意。

雙子座

開運顏色：天空藍

幸運數字：90

整體運勢★★

解析：下周雙子的朋友，累意將充滿你一周的生活當中，有可能是工作上或是生活中的事情，開始多了起來，才會讓你感到厭倦，另外，因為這樣的狀況，也導致了一些問題的產生，所以奧斯提醒，適時的放鬆自己，或許能改善現況喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方雖然都願意為這段情感努力，但卻忽略的對方的想法與感受，反而讓這樣的努力打了折扣，加上彼此對於情感的想像太過美好，所以下周面對現實狀況時，將會感到些許落差，就需要多加注意了。

事業（學業）運勢★★★

解析：下周學／事業的部份，則無太大的起伏，基本上，就是平穩的一周，這對於一般上班族來說是件好事，代表你在目前的工作環境中平穩行事。但若是自有事業的朋友，下周就要注意事業停滯的狀況，要抓緊腳步多努力囉！

金錢運勢★

解析：正財運平穩，偏財運較不好，如果有買樂透的想法，那就要有做善事的心理準備囉！

巨蟹座

開運顏色：橄欖綠

幸運數字：47

整體運勢★★★★

解析：平衡安穩的元素，將充斥在巨蟹朋友下周的生活裡，而過往的努力，開始有了回報，並且對於目前的生活，感到滿意許多，不過，偷懶的朋友，下周的收穫程度可就差強人意了。另外，下周的物質欲望也會提升許多，可別因為一時的衝動，導致月底錢包空空喔！

愛情運勢★★★★

解析：下周雙方對於彼此的認同度將會提高許多，並且逐漸的認同對方是未來的伴侶。另外，奧斯建議下周要多留意另一半的需求喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：在學／事業方面，對於現況感到知足許多，若是自有事業的朋友，下周的營運狀況還算不錯，會讓你感到滿意許多喔！

金錢運勢★★★

解析：正財運優於偏財運，若習慣小賭怡情的朋友，下周要多加注意，可別太過投入，進而影響自己的經濟狀況喔！

獅子座

開運顏色：藍色

幸運數字：91

整體運勢★★

解析：下周獅子朋友的物質欲望將會提升許多，讓自己停留在物質層面裡，因為如此，讓自己的心靈層面空虛許多，所以下周要多注意一下，自己內心層面的感受，並且要避免透過物質的追求，來彌補內心的缺乏，才會比較好喔！

愛情運勢★★

解析：下周在感情運勢方面，要多加注意自己的狀況，有時候，表現出來的穩定與內心想法是兩回事，而下周對於情感的想法，將會複雜許多，一定要多加注意喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：在學/事業方面，可以簡單看出下周顯得實際許多，代表目前正在努力奮鬥，不過，也代表著過度勞累的狀況，奧斯提醒，下周工作方面要適時的放鬆囉！

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不理想，尤其是在偏財運方面，所以下周要好好的理財。如果有投資意願的朋友，下周並不是個入場的好時機喔！

處女座

開運顏色：白色

幸運數字：62

整體運勢★★★★

解析：下周處女座的朋友對目前的現況感到知足，不再像過去那麼給自己壓力，開始懂得享受目前的生活，但有好有壞，奧斯提醒，停下腳步休息，但別停下了自己對未來的規劃以及企圖心。

愛情運勢★★★★

解析：雙方沉溺在目前的感情中，也不願意打破這樣的感覺，但要是習慣了也就停下向前的腳步了。

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面，都算相當穩定的一周，讓自己在目前的環境中安定下來，不會有太大的起伏。

金錢運勢★★★

解析：正偏財運平穩的一周，不會有太大的起伏，偶爾花點小錢犒賞自己是可以的。

天秤座

開運顏色：綠色

幸運數字：38

整體運勢★★★★★

解析：下周天秤座的朋友，內外在將調整到相當良好的狀態，對於目前的環境感到相當大的滿足，另外也有接近成功的可能性，所以長久以來努力的事情，或許在下周能看到成功的希望，奧斯提醒，下周將是個知足滿意的一周，要好好把握。

愛情運勢★★★★★

解析：雙方互動良好，對於目前的感情相當滿足，單身的朋友下周有桃花出現要多注意喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業有成功的可能性，長久努力的業務或工作可望在下周達成，且下周在面對學／事業時也相當有精神。

金錢運勢★★★

解析：財運穩定發展，但要注意過份慷慨的狀況出現，可別打腫臉充胖子喔！

天蠍座

開運顏色：橘色

幸運數字：66

整體運勢★★

解析：天蠍朋友下周顯得憂心落寞許多，許多事情皆無法如自己的意，事情的掌握度不佳，也有很多莫名其妙的狀況需要處理，讓你在下周顯得忙碌且疲憊許多，奧斯建議要適時的放鬆自己，別讓這樣事情把你逼得喘不過氣囉！

愛情運勢★★

解析：過往的感情回憶浮現在兩人的愛情裡頭，讓某一方感覺到不悅，也對彼此的感情毫無助益，下周要懂得學習放下過去。

事業（學業）運勢★★★

解析：在學事業方面，對於現況的不滿足讓自己一直想辦法改變，卻發現效果始終有限，導致無力感加重許多，轉為對目前環境的灰心。

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不理想，有破財的可能性，下周要多注意錢財的花費，以避免造成自己的經濟壓力喔！

射手座

開運顏色：銀色

幸運數字：08

整體運勢★★★

解析：下周射手朋友開始呈現休息的狀況，或許是長久以來的努力在下周開始感覺到不堪負荷，因此有那麼點休息的念頭產生，整體狀況停擺，因此奧斯建議下周適時的放鬆自己是相當重要的。

愛情運勢★★★

解析：雙方情感在下周呈現停滯，原因來自於雙方下周對感情進入的沉思的狀況，並非分手，而是考量一下兩人未來的方向與目標，因此下周在感情上也將呈現平淡的狀況喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周在學事業上，將會有打混摸魚的狀況產生，有可能是手上工作在下周面臨了瓶頸，讓你稍稍的逃離了現實，除了想想自己的下一步之外，也順便讓自己喘息一下。

金錢運勢★★

解析：偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入荷的可能，因此下周多避免投資會比較好。

魔羯座

開運顏色：灰色

幸運數字：74

整體運勢★★★★

解析：魔羯朋友過往的思考將在下周開始付諸行動，而這樣的行動也早已經過充分的計畫，且自信心增強，讓你下禮拜在處理事情上變得更加順利，但是還是不免俗的提醒一下，多加注意自己的能力所在，可別接下一堆做不來的事，反而只會累壞自己唷！

愛情運勢★★★★

解析：雙方開始願意把過去的問題都拋在一旁，開始一段全新的感情生活，讓兩人在面對目前的情感都更上一層樓。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：信任自我的能力，讓自己下周在學／事業上，都願意接下更多的工作，而這樣的狀況對自有事業的朋友來說是個福音，代表事業將有更多元的發展，也能發展得還不錯。

金錢運勢★★★★★

解析：下周正財運勢良好，在工作上所付出的都有望在薪水上得到實質回饋。

水瓶座

開運顏色：紫色

幸運數字：98

整體運勢★★★

解析：下周水瓶朋友的情緒起伏突然大了起來，不容易聽進周遭朋友或同事的意見，因此容易起爭執，雖然這樣的爭吵狀況並不會持續太久，但奧斯還是要建議下周要控制一下自己的情緒或脾氣，避免影響他人喔！

愛情運勢★★★

解析：下周情緒化會更加明顯，且容易影響到另外一半，也不太容易聽進另一半的想法，而這樣的狀況也導致雙方容易起口角，雖然爭執皆會和平解決，不過奧斯還是建議要多加注意囉！

事業（學業）運勢★★★

解析：而在學事業方面，下周會懂得找出一條舒適的道路，除了讓自己適應更好之外，也能避免同事之間的惡性爭執，另外需注意下周工作上的小人會多一些，大多是同事之間的八卦言語，多加注意囉！

金錢運勢★★★

解析：下周偏財運較佳，或許在投資方面能進點小財，但奧斯建議下周要懂得見好就收，因為這樣的偏財進得快也走得快，所以進了財要好好守住。

雙魚座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：55

整體運勢★★★★

解析：下周雙魚座朋友則顯得安靜平穩許多，過去煩躁的事情或工作都在下周漸漸地緩和下來，讓自己不再像以往的急躁或厭煩，而這樣的狀況也終於讓一直以來忙碌的你，終於有時間好好思考未來了，所以奧斯提醒你好好享受下周的安穩吧！

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於承諾的認定加深許多，也更願意為這段感情付出更多，彼此將相處得更加融洽，單身的朋友可以注意一下，或許會有不小心擦出的火花，讓你感覺到愛情的美好，要好好把握。

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周學／事業將是一大轉機，要好好努力，這將奠下日後在工作及學業上是輕鬆或辛苦的重要轉捩點，所以要避免粗心大意的狀況出現。

金錢運勢★★★★

解析：正財運良好，如果有海外投資的朋友，下周或許能為你進點小財，而有意投資的朋友，奧斯則建議海外標的較好。

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