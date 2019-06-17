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紫外線如何防？做好這5招防曬美白大法　夏天曬黑再也沒聽過

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▲5招防曬美白大法。（圖／翻攝自pinterest）
▲想維持透亮肌，防曬美白要雙管齊下。（圖／翻攝自IG@heybiblee）

豔陽高照的炎炎夏日，面對兇猛紫外線，你以為只要有擦防曬或用用美白保養品，就能安穩度過夏天不曬黑不長斑嗎？想要維持白嫩透亮的好肌膚，除了要防曬加美白雙管齊下，怎麼做更是關鍵！

注意擦防曬的時間點
在太陽最炙熱的夏季應盡量避免在早上10點～下午2點，紫外線輻射最強的這段時間出門，且在出門前半小時就該擦上防曬，出門後更要根據自身流汗、活動狀況勤補防曬，太陽大時建議至少2小時就該補一次防曬產品。

▲5招防曬美白大法。（圖／翻攝自pinterest）
▲挑選防曬別忘了考慮當日活動型態。（圖／翻攝自pinterest）

依膚質與需求挑選防曬品
在挑選防曬產品時，除了根據自身膚況（乾肌、油肌或是敏感肌）挑選適合的防曬成分與質地外，也要隨著當日活動需求挑選防曬質地與係數，像是日常在室內辦公、活動時，可以選用較清爽舒適的質地，但長時間在戶外或是有下水活動時，就要挑選防水持久效果佳的防曬品。

日本妹都在瘋維他命美白法
想要找回曬前的自然白皙肌嗎？除了外在的皮膚保養，做足內在保養能讓肌膚狀態更好，在夏天依然維持閃閃動人的透嫩膚質，不讓太陽輕易在身上留下痕跡！尤其是現在日本女生們最瘋的「維他命C美白法」，從每天塗塗抹抹的保養品到吃進身體裡的保健品、美容補給品，都選用含有維他命C的款式，外用內服雙重夾擊，不僅追求白皙膚色，更提升膚質狀態，讓肌膚由內而外散發自然光彩，素顏也美麗！

▲5招防曬美白大法。（圖／翻攝自pinterest）
▲曬後保養要先做好舒緩和保濕。（圖／品牌提供）

曬後保養要先保濕再美白
保養曬後肌膚時，別傻傻的直接美白，一定要記得先幫肌膚補補水！曬太陽會使肌膚流失水分，此時太快使用成分相對比較刺激的美白產品，反而會對皮膚造成負擔，不但沒辦法有效還原膚色還可能讓肌膚敏感受傷。

因此曬後的第一步應該是先用清水沖涼降溫，清洗完後使用蘆薈、絲瓜水或成分天然單純的保濕品，幫肌膚補水的同時也提供鎮靜舒緩的功效。肌膚狀態穩定後，也可使用含有薏仁提取物的薏仁化妝水，用擦拭或是濕敷的方式為皮膚帶來保水和提亮的效果。

▲5招防曬美白大法。（圖／翻攝自pinterest）
▲維他命C含量豐富的水果也有助於美白。（圖／翻攝自pinterest）

飲食習慣做對，輕鬆維持亮白美肌
妳知道「吃」也能幫助美白抗老嗎？養成多喝水的好習慣能夠幫助排除體內毒素，補充足夠水分也有助於美白。另外，多吃含豐富維他命C的奇異果或是橘子、柚子、柳丁等柑橘類水果，也能幫助對抗黑色素；而長期暴露在紫外線中容易產生細紋、斑點等皮膚問題，建議以薏仁水、豆漿或是奇異果汁代替含糖飲料，還能同時抗醣化，對養出透亮好肌膚更有益處！

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關鍵字：

夏天, 紫外線, 防曬, 美白, 斑點, 曬黑
fashion.net

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