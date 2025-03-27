Rosé帶火PUMA SPEEDCAT賽車鞋！全新「芭蕾舞運動鞋」夢幻黑粉今開賣

記者鮑璿安／綜合報導

韓團Blackpink成員Rosé加入PUMA擔任全球品牌大使之後，她所加持的單品成為全球潮人追逐的焦點，採用復古薄底設計感的PUMA SPEEDCAT賽車鞋更是當中矚目之最，而品牌近日帶來了結合芭蕾舞美學的全新鞋款「SPEEDCAT BALLET」，讓熱度持續延燒，今27日正式在台灣開賣，千萬別錯過！





▲ Rosé帶火PUMA SPEEDCAT，品牌推出全新 SPEEDCAT BALLET 鞋款 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）





▲今3月37日在台灣發售全新的配色玫瑰黑粉，觀望已久的粉絲們可以第一時間入手 。（圖／品牌提供）

全新 SPEEDCAT BALLET 鞋款一曝光就非常受到關注，汲取芭蕾舞鞋的設計靈感與賽車復古文化融合，一柔一剛碰撞出深刻的記憶點，並採用俐落的彈性套穿式設計，取代鞋帶元素，不僅穿脫方便許多，搭配白襪看起來也更加夢幻。當然，鞋款搭配標誌性彎刀以獨特鏤空的方式呈現，傾注時髦的全新氣息， 輕盈搭出春天氛圍，今3月37日在台灣發售全新的配色玫瑰黑粉，觀望已久的粉絲們可以第一時間入手。

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▲Onitsuka Tiger全新MEXICO 66™ TGRS鞋款在經典基礎上，融入了芭蕾舞鞋的優雅元素 。（圖／品牌提供）

Onitsuka Tiger全新MEXICO 66™ TGRS鞋款在經典基礎上，融入了芭蕾舞鞋的優雅元素，側邊虎爪紋採用浪漫的皮革滾邊蕾絲設計，雙鞋帶細節也增添了優雅柔美的氛圍。鞋款後跟保留了標誌性的交叉設計與翻片，鞋底則保持穩定貼合度，使穿著更加輕盈舒適。全系列推出五款不同復古配色，其中包括三款撞色設計以及兩款經典單色，以繽紛柔和色系為主調，呈現出初春生氣蓬勃的氛圍。