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洗髮精水狀比乳狀好！夏日養護頭皮3招，現在知道不算晚

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▲▼夏季頭皮保養對策。（圖／翻攝自IG）

▲夏日頭皮養護是第一要務。（圖／翻攝自金裕貞IG/you_r_love）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

根據研究顯示：氣溫每高一度，頭皮出油量就會增加10%，也難怪每次洗後蓬鬆沒多久，頭髮又塌了！想要擁有美麗秀髮，得從頭皮清潔做起。

高溫使頭皮出油

除了酷夏高溫，再加上作息失調又或是刺激性飲食，頭皮出油、敏感接踵而來，這些不適原來是因為高溫讓微血管擴張引起，要知道頭皮出油量大，更適合皮屑芽孢菌和痤瘡桿菌滋生，進而導致頭皮紅、癢，甚至產生頭皮屑，這時候請盡快就醫。

水狀洗髮精較溫和

標榜讓秀髮柔順的洗髮精，會使發炎頭皮更有負擔，而清涼的洗髮精，雖然能使頭皮清涼舒爽，但是針對出油或是紅腫頭皮的效用卻不大，這時建議選擇含生薑町、甘草次酸、維他命B3或B5等溫和抑菌保濕成分來舒緩不安頭皮。

洗髮精水液狀或比濃稠狀來得好，水液狀的流動性高，更容易均勻覆蓋頭皮患部，幫助快速溫和洗淨頭皮。

把頭皮當作臉來顧

頭皮出油除了清潔做好，更建議使用去角質液，當作第一次洗髮，幫助去除頭皮多餘油脂與老廢角質，接著進行選擇去油或是適合的洗髮精進行二次洗髮。洗髮後則建議使用養髮液，養髮液就好像頭皮用的保濕化妝水，它可以保濕、舒緩頭皮，幫助頭皮油水平衡，安撫不適反應，

▲▼夏季頭皮保養對策。（圖／翻攝自IG）

Christophe Robin 海鹽舒緩頭皮潔淨霜，250ml，1,680元。地中海天然海鹽顆粒能溫和潔淨毛囊，使頭皮感受清爽舒暢，髮根蓬鬆輕盈。

▲▼夏季頭皮保養對策。（圖／翻攝自IG）

▲歐萊德 茶樹抗菌頭皮噴霧，50ml，380元。自然清新芬多精，能舒緩調理、淨化頭皮，維持健康舒暢感。

▲▼夏季頭皮保養對策。（圖／翻攝自IG）

▲東森自然美 NB-1 頭皮去角質凝膠，120ml，1,900元。含多種植物萃取精油，徹底清除頭皮角質中殘留的化學成分、油垢與髒污。

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關鍵字：

清潔頭皮, 頭皮, 洗髮機, 去角質, 頭髮噴霧
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