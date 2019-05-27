【奧斯塔羅】發脾氣很正常，但你能夠控制自己的情緒嗎？

發脾氣很正常

但你能好好管理自己脾氣嗎？

今天就和奧斯老師一起來看看

你能夠控制住自己的情緒嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選擇這組牌的朋友，你的情緒控制滿高的，這樣的牌組代表你相當特別，當你有了情緒時，並不會掛在臉上，頂多呈現一個沉默的狀態，因為你是個不會將情緒表達在臉上的人，那個當下你只想自己一個人好好的思考，而這牌組的你，其實並不喜歡情緒上來時，朋友還抓著你問東問西，那樣的狀況，只會讓你的情緒更加不悅而已，所以只要讓你冷靜一下，情緒也就能夠沉澱許多囉！

牌ll

選擇這組牌的朋友，你的情緒控制指數，大概算是中間值，這樣的牌組，所點出的是互相與好友狀態，其實不難發現，你這個人相當特別的，在面對陌生人或是陌生的場合時，就算你有了情緒，你也不會表達出來，因為大多時候你會忍住，不過，當你遇上好朋友或是好姊妹時，你才會將情緒宣洩出來，畢竟，你並不喜歡在不熟識的朋友面前，表達過多的情緒。

牌lll

選擇這組牌的朋友，你控制情緒的能力，就不太好了，這樣的牌組代表做自己與不理睬的涵義，因此你是個誠實面對自己的人，對你來說，情緒就是個再正常不過的事情，因為你不太喜歡去隱藏自己的情緒，你會覺得我不喜歡就是不喜歡，沒必要強迫自己忍住，所以當你情緒上來時，也因為這牌組有著阻隔外界的涵義，當你情緒上來的當下，會希望能有一個冷靜的空間，好讓自己處理好情緒。

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選擇這組牌的朋友，你就是個顧全大局的人，你的情緒控制非常好，因為這樣的牌組代表聚會與合作的涵義，所以你是會看場合的人，並不會有脫序的行為出現，即使在某個聚會場合當中，有人說了讓你不開心的話，你都會先選擇控制自己的情緒，同時，在心裡唸上幾句，直到聚會結束後，你才會撥電話給好兄弟或好姊妹抱怨，因此你的社會歷練，是非常足夠的喔！

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