防曬學問大！出門前半小時擦上才有效、墨鏡陽傘不可少

▲紫外線無所不在，正中午躲在陰涼處能避免過度曝曬。（圖／翻攝自IG/ssinz7，以下同)

記者曾怡嘉 / 綜合報導

使用一樣的防曬乳，為什麼別人就曬不黑、曬不老？原來防曬學問那麼多，避開常忽略的小細節，讓你輕鬆度過艷陽天！

▲陰天的紫外線更容易被肌膚吸收。

夏季應盡量避免在早上10點至下午2點紫外線輻射最強的時間出門，而在出門前半小時就該擦上防曬，出門後更應該根據自身流汗、活動狀況勤補防曬，太陽大時至少2小時就該補一次防曬產品。在挑選防曬產品時，除了根據自身膚況挑選適合的防曬成分外，也要隨著當日需求或活動來挑選防曬質地與係數。

▲女星們的夏天防曬標準配備。

PA值主要針對紫外線UVA達到抵禦並有防止皮膚曬黑的作用，「+」數越多代表防護效果愈強；SPF值則是針對紫外線UVB的防護指標，數值越大代表延緩曬傷曬紅的時間越長。

夏季陽光酷熱猖獗，大家都知道出門前防曬品要擦好擦滿，但是當天氣一熱、陽光一強，伴隨身體大量流汗以及皮膚開始分泌油脂，許多防曬品撐不過豔陽侵襲而讓防曬效果大大減弱，此時就得靠物理防曬來幫忙。

▲皮膚科醫師表示，物理型防曬像是墨鏡、帽子遮陽不可少。

防曬小物就是防止妳曬黑不可或缺的好夥伴！隨手帶把陽傘再搭配能遮陽的帽子讓妳出遊不怕黑，機車族的女孩們則是需要能有效預防紫外線的防曬外套，現在許多防曬外套還有涼感降溫的功能，讓妳不曬黑的同時還能冰涼舒爽。

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