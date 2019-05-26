fb ig video ETtoday search mobile

防曬學問大！出門前半小時擦上才有效、墨鏡陽傘不可少

> >

▲▼ 防曬學問大，半小時前擦才有用。（翻攝自IG）

▲紫外線無所不在，正中午躲在陰涼處能避免過度曝曬。（圖／翻攝自IG/ssinz7，以下同)

記者曾怡嘉 / 綜合報導

使用一樣的防曬乳，為什麼別人就曬不黑、曬不老？原來防曬學問那麼多，避開常忽略的小細節，讓你輕鬆度過艷陽天！

▲▼ 防曬學問大，半小時前擦才有用。（翻攝自IG）

▲陰天的紫外線更容易被肌膚吸收。

夏季應盡量避免在早上10點至下午2點紫外線輻射最強的時間出門，而在出門前半小時就該擦上防曬，出門後更應該根據自身流汗、活動狀況勤補防曬，太陽大時至少2小時就該補一次防曬產品。在挑選防曬產品時，除了根據自身膚況挑選適合的防曬成分外，也要隨著當日需求或活動來挑選防曬質地與係數。

▲▼ 防曬學問大，半小時前擦才有用。（翻攝自IG）

▲女星們的夏天防曬標準配備。

PA值主要針對紫外線UVA達到抵禦並有防止皮膚曬黑的作用，「+」數越多代表防護效果愈強；SPF值則是針對紫外線UVB的防護指標，數值越大代表延緩曬傷曬紅的時間越長。

夏季陽光酷熱猖獗，大家都知道出門前防曬品要擦好擦滿，但是當天氣一熱、陽光一強，伴隨身體大量流汗以及皮膚開始分泌油脂，許多防曬品撐不過豔陽侵襲而讓防曬效果大大減弱，此時就得靠物理防曬來幫忙。

▲▼ 防曬學問大，半小時前擦才有用。（翻攝自IG）

▲皮膚科醫師表示，物理型防曬像是墨鏡、帽子遮陽不可少。

防曬小物就是防止妳曬黑不可或缺的好夥伴！隨手帶把陽傘再搭配能遮陽的帽子讓妳出遊不怕黑，機車族的女孩們則是需要能有效預防紫外線的防曬外套，現在許多防曬外套還有涼感降溫的功能，讓妳不曬黑的同時還能冰涼舒爽。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

防曬, 防曬乳, 墨鏡, 陽傘
fashion.net

熱門文章

胡歌紳士造型藏亮點　百萬元伯爵超薄錶吸睛

香奈兒全新眼妝系列　眼線筆CP值太高，先搶先贏

簡嫚書懷二寶照樣裝少女　戴MONCLER花苞帽3連拍

小布與李奧納多勾肩搭背　28萬元百年靈錶跟著見客

Dior「小奶瓶」全新白色登場　超美刺繡包眼影盤也很欠收

adidas Originals聯手Fiorucci　用紅橙色染出80年代的夏天

懂・時尚／MANOLO BLAHNIK執行長：鞋子就像維他命

鋼鐵人專屬Air Jordan 1　鞋底印「I♥U 3000」好想收藏

穿彩虹我驕傲！丹寧外套領子藏玄機　頭帶復古味滿分

女星跨界設計首飾　得意戴上坎城紅毯爭曝光

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯塔羅12星座一周運勢0527-0602　單身天秤迎接桃花、雙子對生活厭世

韓妞都在搶！IG爆紅「油漆桶洋芋片」低油鹽吃光也沒負擔

盤點6款超人氣「發光化妝水」　一次解決暗沉、毛孔粗大

跟「肉肉女」交往的5大好處！吃遍美食地圖、幸福感增加10倍 粉餅竟是補妝地雷！夏季「不脫妝5秘技」，超過一半的人不知道 「沒有主動講」就是欺騙　細水長流的愛情一定要誠實溝通 5個特徵證明你是「外向型內向人」　很嗨只是怕冷場、突然安靜≠心情不好 皮卡丘、伊布瞇瞇眼趴枕頭好萌！南韓寶可夢新品　又讓人想敗家 日本女星瘋「米飯」減重　網友實測10天，小腹都變平坦了！ 「小亞契」將海外短居　梅根與哈利王子三人小家庭的未來動態　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面