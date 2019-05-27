微風南山10間打卡美食！世界最濃抹茶、水果閃電塔　可以從B2吃到4樓

剛開幕時人潮爆滿的微風南山，現在依舊是個熱門的逛街去處，來看看超多美食櫃位進駐的微風南山，有哪些在IG上被瘋狂打卡的話題美食吧！所以MENU下面為大家整理10間，超熱門夯店，帶你一路從4樓逛到B2，一起來看看吧！

4F

JAPAN RAIL CAFE

世界最濃抹茶冰淇淋

抹茶控千萬別錯過這家！7種不同等級濃度的抹茶冰淇淋，濃度最高款號稱世界最濃，另外，焙茶口味也非常推薦，想吃的人記得要早點來排隊，以免最後吃不到喔！

▲（圖／美食客劉玉提供）

3F

九州鬆餅

日本知名鬆餅店

主打所有食材嚴選自日本九州，還會加入台灣在地食材創造新口味，鬆餅體偏扎實的口感，逛街累了，就來這邊喝個下午茶吧！

▲（圖／美食客KC 飄提供）

FRUTA FRUTA AÇAÍ CAFE

繽紛健康巴西莓果碗

同樣來自日本的夯店，主要販售可麗餅和巴西莓果泥，而甜甜的巴西莓果泥，上層鋪了滿滿的繽紛水果搭配穀物，還有日式抹茶湯圓口味，光看就超吸睛！

▲（圖／美食客黃立綺提供）

2F

BULE BOTTLE

期間限定快閃禮品店

來自美國的超人氣咖啡快閃進駐，現場可以購買罐裝咖啡、沖泡咖啡器及周邊商品，期間限定只到今年七月，雖然現場沒有販售手沖咖啡，但還是值得去朝聖一番。

▲（圖／美食客AmyBo提供）

東京牛奶起司工場

超濃郁牛奶起司聖代

去過東京的人，應該都有買東京牛奶起司工廠的餅乾，當成伴手禮吧？現在不用飛日本也能買到，甚至還能吃到霜淇淋聖代，濃郁滑順的霜淇淋，配上綿密起司蛋糕及鹹甜鹹甜的起司餅乾，乳酪控起司控千萬別錯過！

▲（圖／美食客硬骨魚覓食中提供）

9 PALETTE PARLOR

少女心新鮮水果三明治

從日本九州來的水果產品專賣店，以當季水果製成甜點、冰淇淋、三明治、飲料，推薦必點水果三明治，不只好吃也好拍。

▲（圖／美食客Aiba翼提供）

B1

F2 PATISSERIE法式甜點

法式水果閃電塔

精緻美麗的在地法式甜點品牌，最近，新推出的水果閃電塔，酸甜水果搭配Cream Cheese和扎實塔皮，吃起來非常有層次，並且拍照起來也超級療癒！

▲（圖／美食客AmyBo提供）

小茶栽堂

精緻法式茶點伴手禮

主要販售法式茶點伴手禮及外帶特調茶類飲品，從櫃位裝潢、包裝、茶點飲料都精緻又夢幻，送禮自用都很適合。

▲（圖／美食客硬年提供）

道頓堀赤鬼

米其林推薦大阪章魚燒

連續三年獲得米其林超值餐廳推薦，進駐後，總是大排長龍人氣紅不讓，其中，每一顆章魚燒的份量十足，裡頭包著滿滿章魚塊，真材實料、醬汁濃郁，會這麼夯不是沒有原因的喔！

▲（圖／美食客SAGA提供）

B2

金葉名氣餅

銅板價超人氣炸肉餅

逛百貨也能吃到銅板價美食！源自於東京銀座料理名店，外皮金黃酥脆，裏頭牛肉洋蔥餡非常多汁，份量厚實，同樣也是排隊才吃得到。

▲（圖／美食客貪吃 ᵀᴬᴼᵀᴬᴼ提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。