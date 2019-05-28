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揭開法國女人美肌秘訣！「五水保養法」你聽過沒？

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▲▼法國女人的五水保養法。（圖／品牌提供、翻攝自IG、Pinterest）

▲高機能化妝水是法國女人的保養靈魂。（圖／翻攝自IG/guerlain、Pinterest）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

隨著氣溫升高，毛孔粗大、粗糙暗沉、爆油脫妝通通都來亂？肌膚保水膚保水基底沒打好，容易造成油水不平衡，暗淡苦瓜臉立現。針對夏季肌膚問題，法國嬌蘭推出「五水保養法」，透過簡單五個方式助你達到水潤肌。

濕敷法

將5片化妝棉，充分浸潤化妝水後，濕敷於雙頰、T字部位、下巴、額頭，讓肌膚喝飽水分，再做後續保養動作。

油水混調法

以美容油+化妝水，滴於掌心，混調後，再用手掌輕壓全臉，以掌心加溫，並針對脆弱敏感肌膚可加強按摩，或可直接

冰鎮法

混調於化妝棉，用化妝棉按摩，潤澤加乘、透亮有感。
化妝棉浸潤化妝水中，以夾鏈帶裝裹並放入冰箱備用，作為肌膚冰敷之用，可鎮靜舒緩夏日曬後的肌膚。

完美底妝法

將化妝水噴在美妝蛋或粉撲上，再上底妝，更加貼妝。尤其夏天容易脫妝，一定要做好保濕，讓肌膚做到油水平衡。

保濕噴霧法

將蒸餾水承裝於奈米噴霧器中，再按壓1-2滴的化妝水於噴霧器內，於酷夏的戶外活動時隨身攜帶，可隨時幫助肌膚降溫。

▲▼法國女人的五水保養法。（圖／品牌提供、翻攝自IG、Pinterest）
▲SUPER AQUA極地湧泉保濕水凝露 150ml，2,050元。

質地介於卸妝產品和精華液之間的位置，為後續的保養程序做好準備。

▲▼法國女人的五水保養法。（圖／品牌提供、翻攝自IG、Pinterest）

▲皇家蜂王乳蜜露 150ml，2,450元。

以蜂蜜為基底的前導化妝水，幫助肌膚提升自我修復能力。

▲▼法國女人的五水保養法。（圖／品牌提供、翻攝自IG、Pinterest）

▲蘭鑽氧生蘭花精露 125ml，4,950元。

蘭花精露的活氧效力加上高含量保濕成分，打造光滑緊緻、柔嫩肌膚。

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關鍵字：

法國, 嬌蘭, 法國女人, 保養
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