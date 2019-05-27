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加完班就想吃高熱量食物　工作導致「壓力胖」少吃也沒用　4徵兆要注意

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▲工作。（圖／Negativespace）

▲工作有時壓力太大會造成壓力肥。（圖／Negativespace）

編輯／借借

許多國外調查都顯示，工作壓力過大會導致肥胖，其中一個原因就是壓力無處宣洩，精神容易緊張導致的，這種「壓力肥」其實是下意識的行為，就算是打算減重，讓自己少吃，其實也有很大機率會失敗，首先便是要發現自己變胖是壓力造成的，若工作後體重才飆升，從4個徵兆可以判斷，只要有2個符合，可能就是壓力肥或是潛在壓力肥胖。

越忙碌就越想進食
「這個案子必須成功」、「一定要在這下午把這東西交出去」在這些類似的想法同時，也突然想要吃點什麼，這是透過吃東西來釋放壓力的一種方式，緩解緊張的情緒，若你當下根本不餓，建議擺點健康的零嘴來緩和這種狀況，像是堅果、黑巧克力等，且用小包裝來控制吃下去的量。

▲▼寫作業，工作，上班族。（圖／pixabay）

▲越忙覺得越餓，不知覺的吃進過多零食。（圖／pixabay）

覺得高糖高熱量才過癮
很多人在工作壓力大時狂嗑炸雞、鹹酥雞或是甜點等高熱量的食物，覺得要吃進「不健康」的東西才能發洩舒緩自己的情緒，但在事後便會覺得罪惡感導致正常的進食減少，這種負面輪迴其實沒好處，多想2分鐘會覺得不需要這樣做，想發洩不如去跑跑步吧。

▲減肥。（圖／Stock Snap）

▲高熱量食物在壓力大時超有吸引力。（圖／pixabay）

腹部跟臀部肥肉累積特別快
當壓力大時，內分泌系統會特別釋出「腎上腺皮質醇（可體松）」的壓力荷爾蒙，這種賀爾蒙會刺激進食，且容易囤積脂肪在我們的腹部跟臀部，若上班後發現這兩個部位變得特別「有肉」，可能不是因為久坐而導致，而是壓力太大。

食量隨著工作壓力大而變大
本來食慾正常，但隨著工作內容壓力變大，該時期的食慾也就變得越好，彷彿想要把工作內容全部吃下肚似的，人在壓力大時會分泌神經胜肰Y，對高熱量食物會有特別喜好，而且食慾還會大增，這樣狀況會讓大腦加速囤積脂肪在體內。

▲▼胖,宅男,肥胖,減肥,吃飯,漢堡,速食。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲壓力越大食量就變得愈大。（圖／pakutaso）

營養師建議，壓力大時想吃的東西與食量改變確實是個關鍵，此時更應該慎選吃進去的食物，以低GI碳水化合物為主，像是地瓜、雜糧麵包或冬粉，搭配受牛肉或雞蛋、雞肉來對抗變大的食量；增進維他命B跟為他命C的攝取，如豆類跟水果，可改善惡性循環的肥胖。

▲減肥食物。（圖／pixabay）

▲低GI澱粉配合低脂蛋白質，避免壓力胖後遺症從選擇食物開始。（圖／pixabay）

關鍵字：

減肥, 減重, 塑身, 修身, 運動, 工作肥, 壓力胖
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