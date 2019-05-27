哈利王子與梅根的皇室寶寶「小亞契」　名字藏有超甜含義

於5月6日凌晨5點誕生的英國皇室新成員，不僅終於在溫莎莊園與大家見面，父母哈利王子與梅根也正式公開兒子的名字——Archie Harrison Mountbatten-Windsor（亞契·哈里遜·蒙巴頓-溫莎）！阿奇將是王位繼承第七順位，並且因為喬治五世於1917年訂下的皇室規範，在伊麗莎白二世親自欽點前，尚不會獲得王子的稱號。

在 Instagram 查看這則貼文 The Duke and Duchess of Sussex（@sussexroyal）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 8 日 上午 8:39 張貼

在5月8日下午，阿奇的曾祖母伊麗莎白二世與菲利普親王親自前往溫莎莊園探望哈利王子、梅根，以及他們親愛的曾孫；瞧瞧女王笑得有多開心，就不難想像亞契·哈里遜的可愛臉龐有多討人歡喜！

可愛撞名《河谷鎮》男主角亞契安德魯斯的英國皇室新生兒亞契，因為暫時未獲皇室頭銜，因此將先以Mountbatten-Windsor作為姓氏（獲得封號的皇室成員通常不再使用姓氏）；同樣使用過Mountbatten-Windsor作為姓氏的包括伊麗莎白二世的女兒安妮公主、二兒子安德魯王子，以及威廉王子。

至於Harrison在中古世紀時則含有「Harry的兒子」的意義，作為哈利王子的寶貝兒子，以這個字取名顯然再適合不過！

哈利王子與梅根也在5月8日公開露面時短暫地接受媒體採訪，臉色相當洋溢、身體狀況感覺恢復快速的梅根甜滋滋地說到：「現在我擁有世界上最棒的兩個男性，這跟魔術一樣，我非常開心！」

文／Harper's BAZAAR 圖／GETTY

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》

【延伸閱讀】

梅根王妃、哈利王子IG釋出多張「皇室婚禮幕後花絮照」！攝影師意外捕捉哈利威廉兩兄弟私下嬉鬧畫面

不在意英國皇室禮儀規範！15個哈利王子與梅根的甜蜜瞬間