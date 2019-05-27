SWATCH超大錶設計跨性別　型女也能駕馭

▲女生也能駕馭錶徑47mm的SWATCH BIG BOLD腕錶，3,150元。（圖／SWATCH提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

雖說錶徑超過40mm可稱「大錶」，但大還要更大，看起來更有潮流感正是流行趨勢，SWATCH與CASIO（卡西歐）都是箇中好手，也雙雙顛覆性別界線，推出男、女都能戴的大錶，SWATCH首度挑戰錶徑47mm的款式，打造搶眼的BIG BOLD系列腕錶。

▲SWATCH BIG BOLD腕錶推出多種配色供選擇，單只3,150元。

突破大眾對SWATCH錶款的既定造型印象，大尺寸的BIG BOLD系列配備全新平板玻璃，凸顯錶盤上的 3D 印花與寬闊的數字時標，點綴搶眼的箭形指針；全系列搭配3D印花設計錶帶，共有黑、軍綠色、紅、藍、橘或黃色裝飾細節等6種款式。

▲CASIO錶徑48mm的GA-2000E-4腕錶（左起）5,800元，GA-2000-1A9腕錶4,200元，GA-2000-1A2腕錶4,200元。（圖／CASIO提供）

CASIO G-SHOCK則維持一貫強悍形象，但錶徑尺寸更加大至48mm，內在採用新開發的碳纖維核心防護構造，搭配碳纖維強化樹脂打造的錶殼達到G-SHOCK著名的耐衝擊特色；大錶外型也講究，以都會戶外風格為出發點，設計日常與休閒時光都好穿搭的造型，並配備容易更換的滑動式雙色模組錶帶，當中GA-2000E腕錶採用套組販售，內含黑色樹脂錶帶與軍綠帆布錶帶供變換。