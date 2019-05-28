安格斯12星座一周運勢5/27-6/2　雙魚愛情有新緣分，射手有機會加薪

牡羊3.21~4.20

為了生活疲勞打拚了很長一段時間的羊座，本週只能說還有1000個事情與計畫等待你執行，想要休息一下也有難度，好在羊座熱血滿滿，對於既定的目標堅定不移，雖然辛苦但最終總是值得。愛情十分好運，不論是單身或是已有伴侶的羊座，都會強烈地感受到愛情的氣氛在四周圍繞，不妨好好把握這段美麗的時光。

金牛4.21~5.20

雖然認真積極，不過金牛這週在職場中仍一直處在打底階段，始終走不到可以收穫成果的那一步，所幸牛座先前的準備在需要時總能應用得上，兵來將擋給人十足信賴的力量，這樣的形象將能在日後為你帶來好運契機。單身者請把握行動力極佳的此時，可以先以交朋友的方式交往看看，再慢慢進一步地探尋發展的可能性。

雙子5.21~6.20

太陽與水星相繼走入本命宮位，意謂著本週雙子雙喜臨門，憑藉著本身專長與才華，能在職場上嶄露頭角，運勢如日中天，人際互動熱絡，有機會跟舊識再聯絡上，或是結交不少新朋友，生活也多采多姿，對於單身的人來說，很可能就在眾人之中發現自己心儀的對象。已有伴侶的彼此間還需要找到對的溝通模式。

巨蟹6.21~7.21

火星在錢財宮位熊熊燃燒，意謂著本週蟹座金錢大進大出，有機會得到獎金或加薪獎勵，工作上有非做不可的責任，需要全力以赴，只是各種報酬來得快去得也快，如果不能順勢把握，大好機會也有告吹的可能。單身者有機會可以遇到聊得來的對象，但有對象的人則進入一段曲折磨合期，考驗著兩人的真心。

獅子7.22~8.22

過去的沈潛與準備讓獅子座隨著時間慢慢累積了不少實力，此時的你在金星事業宮位的籠罩下，工作表現即將全速前進，一切將會有長足的進展，能見度變高，才華發光發熱，同時在多方助力下有逢凶化吉的好運。桃花運勢佳，能透過朋友邀約活動而有進一步的互動；有對象的還要更有耐心一些，感情的走向終究能如願以償。

處女8.23~9.22

健康是本週處女座的開運密碼，吃得好、睡得足、身體乖乖聽話，就能在職場上、課業上大開外掛，再多的工作量都能一一達成任務，但相反的，若是頻繁的熬夜、三餐不定時，身體則會像個未爆彈，隨時有出問題的可能。感情上走入風平浪靜期，彼此心中都有些不好開口的事，也許需要花點時間更了解對方。

天秤9.23~10.22

本週遷移宮位大放異彩，天秤座的周圍有許多新鮮的事情在發生，自己也頗懂得找些樂子讓心情放鬆，出遊運佳，有桃花跡象。忙於工作的秤子這段時間具有極高的實力，可以把工作做好，就算得碰運氣才能達成的事，你的達成率也比別人更高，在火星的助攻下企圖心也有增強的趨勢，愛情再添些自信，就有一氣呵成的強勢能量。

天蠍 10.23~11.22



這段時間讓蠍座花最多心思的，不是工作與課業，而是開始調整自己的想法和態度，此時的你特別容易從生活中的小事中出現新的領悟，想要一個人好好地專心靜下來想清楚每一個抉擇。此時的天蠍也別忘多學習說話和溝通的藝術，人際運相對弱勢的時期，不要逞一時口舌之快，說出傷人害己的話。

射手11.23~12.21

太陽與水星在射手的愛情宮位中合相，意謂著此時的你戀愛能量滿滿，容光煥發氣色佳，單身者有著滿滿異性緣，很適合把自己好好打扮一番，剪個亮麗的髮型，開拓自己更多幸福的可能。工作上則值得爭取每一次發揮自我的機會，有機會可以得好很好的陞遷，或是找到自己喜歡的工作。

魔羯12.22~1.19

行星退行帶來的影響大於順行，魔羯本週運勢仍舊有著坐困愁城的味道，知難行難，踏出去的每一步都不太好走，如果改不了情勢就得試著改改自己的心境與態度，與其抱怨、逃避，不如認領老天的安排，接受每一個困難任務。愛情的緣份還是差了一點點，單身的人看樣子還需要再耐心等候一段時間，就算有心上人也不適合冒然採取行動。

水瓶1.20~2.18

行星順逆讓本週水瓶運勢有一點正負相抵的味道，以為眼前即將臨門的麻煩事，很可能在貴人的幫助下大事化無，工作表現能在預期之內，就算接到臨時任務，你也能接下來穩紮穩打的完成。火星位在水瓶愛情宮位，意謂著感情中有心動的桃花邂逅，水瓶得需要更機靈的反應承接千載難逢、稍縱即逝的緣分。

雙魚2.19~3.20

本週雙魚運勢勝在自己不緩不急的從容態度，非常清楚自己所擁有的特質和能力，精準的在每次決定中做出正確的判斷與抉擇，職場上能透過耐心溝通達成目標任務，慢慢從小地方開始累積信心，愛情像是彩蛋一般給單身者來了個驚喜，讓你覺得受寵若驚，雙方很可能來電，雙魚座可以享受一段心靈融合的戀曲。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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