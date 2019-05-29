高人氣卸妝膏5選　搭配三招按摩手法還能讓你瘦小臉　

卸妝產品質地多元，其中的「卸妝膏」始終擁有不少死忠支持者。原因就在豐潤的特性，加上搭配按摩乳化的過程，能將彩妝髒污徹底卸除乾淨，過程也很療癒。而且只要按摩手法對了，還能讓臉部線條更美！

Step 1．按壓下巴

用雙手大拇指按壓下嘴唇正中央下方凹陷處（承漿穴）3次。

Step 2．按壓咀嚼肌

接著畫圓往上按壓到咀嚼肌位置的大迎穴，一樣按壓3次。

Step3．按壓眉頭

再沿著鼻翼往上按到眉頭（攢竹穴），可以舒緩用眼過度的雙眼。

卸妝膏選手出列

DARPHIN花梨木按摩潔面膏40ml，NT$1,700

內含馬魯拉油、花梨木精油等成分，香氣宜人之餘兼顧卸妝、清潔、按摩等多種用途，能徹底帶走臉上的彩妝髒汙和老廢角質。即日起至6／30，DARPHIN全台專櫃限時推出「花梨木瘦臉卸妝體驗」，可以現場直接由專人服務，體驗花梨木按摩潔面膏的瘦臉卸妝法。不僅全程免費，還有芳療體驗小禮可以帶回家。

THREE極致活顏潔顏凝膏85g，NT$1,950

豐盈的凝膏質地，成分來自多種天然植物油脂，不僅清潔，亦可透過護理角質及毛孔軟化改善堆滿肥厚角質的粗硬晦暗肌，而且用清水就能簡單快速的乳化。

EVE LOM全能深層潔淨霜 100ml，NT$2,500／200ml，NT$3,800

富含四種芳香精油，卸妝同時能進行香氛按摩，一次涵蓋卸妝、眼唇卸妝、清潔、去角質等功能。

ELEMIS 海洋膠原潔膚香凝膏105g，NT$1,900

含有 100%植物性油脂和蠟質，包含琉璃苣油、接骨木油等等，並加入扇團球藻保養成分，能溶解臉上彩妝與油脂髒污、深層淨化，並且潤澤柔滑肌膚。

RMK玫瑰潔膚凝霜（海外限定版）100g，NT$1,100

固態質地中包覆著液態美容油的凝霜，塗抹到肌膚的瞬間即變化成液態油，釋出葡萄籽油、荷荷芭油、酪梨油等植物油，洗淨後帶來柔滑水潤的肌膚實感，同時散發令人沉醉的新鮮玫瑰香氛。海外限定版的質地較接近於原本第一代的凝霜，使用感較清爽，並且只在日本以外地區發售。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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