超簡單「4招」消屁股、大腿後方橘皮，穿上短褲好自信

▲運動加按摩是消除橘皮的不二法門。（圖／翻攝自IG/k__jenny，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

即將進入露肉的夏季，換上短褲、短裙不小心讓大腿上的橘皮出來見人，該怎麼辦？造成橘皮的原因很多，目前也沒有最快能消除的方式，除了透過飲食和運動鍛鍊，試試搭配瘦身霜加按摩手法，讓肌膚一緊，橘皮自然就沒那麼明顯了。

橘皮不一定是因為肥胖，可能因為飲食習慣、久坐、身體代謝循環不好造成，當身體局部脂肪厚度和彈性不同，就會導致肌膚表面凹凸不平，雖然無法速效消除橘皮，但試著鍛鍊出肌膚的彈性，能減緩已生成的橘皮，和即將出現的橘皮。

▲找朋友一起動起來較有動力。

家裡也能做的橘皮按摩

1.坐在地板上，將背部靠向牆壁、雙腿弓起，將右腳踩在左腳上，膝蓋保持不動，利用雙手按住膝蓋向外施壓，讓大腿外側有緊繃感。

2.利用雙手虎口緊貼腿部，由腳踝至大腿外側緊繃部位，分區按壓之後放開，重複2到3次，並且加強橘皮部位。

3.將雙腳緊貼、膝蓋分開，試著將雙腿合併，感受到腿部內側緊繃。

4.用雙手拇指按壓大腿內側，併攏的四指放在大腿外側，同樣從腳踝按壓至大腿緊繃部位，重複2到3次。

▲飲食清淡也能減緩身體廢物堆積。

搭配緊實霜讓效果加倍

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含山梨醇月桂酸酯，能有效針對肌膚需要部位改善；馬尾草萃取含有豐富的有機矽及礦物質，可以防止皮膚鬆弛，並增加肌膚彈性。

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