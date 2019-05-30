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【奧斯塔羅】最近的投資運勢如何？

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▲奧斯塔羅。（圖／奧斯塔羅提供）

上班只能賺到死薪水
要累積財富就要靠投資
但投資有賺有賠
有時又覺得怕怕的不敢亂來

如果目前你正有投資打算
就和奧斯一起來看看
最近的投資運勢如何吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇這組牌的朋友，如果有投資的打算，那奧斯老師會說，準備好就可以入場投資了，這樣的牌組代表金錢入帳及經濟的出發，所以在投資運勢方面來說，算是滿理想的，而金錢上的入帳，在投資這方面更加明顯，所以奧斯會說，如果你早就觀望許久或是做了功課，那最近可以準備籌資了，當然這樣的牌組，只適用於有做功課的朋友，如果你只是剛開始的新手，建議你思考一下會比較好喔！

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選擇這組牌的朋友，最近如果有投資的打算，建議你要多考慮一下，不要太過躁進會比較好，這樣的牌組代表盲目跟隨的意思，如果最近入場投資的話，很有可能被套牢，所以有打算投資的朋友，奧斯老師會建議你在多觀望一下，畢竟，錢都是辛苦賺來的，還是保守一點會比較好，另外，如果真想投資的話，可以多請教一下年紀稍長的朋友，因為這樣的牌組，暗示你的財運貴人，會來自這個方向，所以千萬不要盲目進場。

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選擇這組牌的朋友，近期的投資運勢還行，這樣的牌組代表小額金錢的入帳，這樣的牌組顯示，如果你想投資不是不行，不過，獲利方面不會太過理想，不太可能有一夜致富或是飆漲的獲利方式，比較有可能是穩健的成長，算是個風險較低的投資，不會有風險過大的狀況出現，但是投資有賺有賠，還是要多做點功課，才機會幫你賺點小錢。

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選擇這組牌的朋友，如果真想要投資的話，必須要在考慮一下，畢竟，這樣的牌組代表遲疑及錯過，多半暗示「你投資不會賺，不投資就賺」，所以在投資運勢的方面，就顯得比較不理想了，因此奧斯建議，如果想要做些投資的話，可以聽一些專業人士的建議，才會因他們的幫助，進而獲得改善喔！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
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