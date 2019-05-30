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全身《玩具總動員》潮爆！戴NEW ERA胡迪帽、穿adidas UB19巴斯光年

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▲玩具總動員帽、鞋。（圖／翻攝Sneakernews IG、迪士尼官網、BAIT官網）
▲《玩具總動員4》6月20日要上映了。（圖／翻攝Disney官網）

記者林明瑋 / 綜合報導

胡迪、巴斯光年、彈簧狗、三眼怪……相信每個人心中都有一個最愛的《玩具總動員》（Toy Story）角色，從1995年的首部電影開始，一路陪著大家長大，今年6月要推出第4集，自然要大鳴大放。想不想全身都有《玩具總動員》但又有潮味不幼稚？辦得到！

讓我們從頭開始……

帽子
美國潮牌NEW ERA與《玩具總動員》合作推出帽款，顏色鮮豔充滿活力，胡迪是黃色、巴斯光年是紫色、綠色當然交給三眼怪，無法抉擇要哪一款，要不就全包，要不戴上黑色配TOY STORY標誌的設計，簡單明瞭，電影代表性的滿滿雲朵，則呈現在丹寧材質上，是大人味的樣貌。

▲玩具總動員帽、鞋。（圖／New Era提供）

▲玩具總動員帽、鞋。（圖／New Era提供）

▲NEW ERA與《玩具總動員》推出聯名帽1,680元、全黑與雲朵款1,380元。（圖／品牌提供）

服裝
都說了要卡通卻時髦，既然帽子夠搶眼，衣服就低調一點，加州潮店BAIT以「The Art of Toy Story」為題，設計了聯名T恤，黑、白色加上手繪感的胡迪、巴斯光年、恐龍，彷彿掉進電影場景。

▲玩具總動員帽、鞋。（圖／翻攝Sneakernews IG、迪士尼官網、BAIT官網）

▲玩具總動員帽、鞋。（圖／翻攝Sneakernews IG、迪士尼官網、BAIT官網）

▲BAIT《玩具總動員4》T恤，以手繪稿的圖案呈現，約1,020元。（圖／翻攝官網）

鞋子
adidas的Ultra Boost 19鞋款，先釋出了胡迪版，把格子襯衫、牛仔褲、帽子與靴子的顏色，變成球鞋的三條線、網布等，鞋舌上標明《TOY STORY 4》，接著巴斯光年也來啦！淺綠、紫加上橘色點綴，相較之下胡迪是酷味、巴斯則是清爽，兩雙都收最完美。

▲玩具總動員帽、鞋。（圖／翻攝Sneakernews IG、迪士尼官網、BAIT官網）

▲玩具總動員帽、鞋。（圖／翻攝Sneakernews IG、迪士尼官網、BAIT官網）

▲玩具總動員帽、鞋。（圖／翻攝Sneakernews IG、迪士尼官網、BAIT官網）

▲adidas Ultra Boost 19球鞋推出胡迪與巴斯光年配色。（圖／翻攝Sneakernews IG）

孩子
很多小朋友都是《玩具總動員》的超級粉絲，比如陳小春的兒子Jasper就很愛巴斯光年，ZARA在T恤上印了胡迪與巴斯奔跑模樣，NEW ERA的童帽更是無敵可愛，整頂就是胡迪的衣服圖案、巴斯光年的按鈕、三眼怪兩側還畫了耳朵，更酷的是翻開帽簷，竟然有小主人安迪Andy的簽名，太驚喜了吧！

▲玩具總動員帽、鞋。（圖／New Era提供）

▲玩具總動員帽、鞋。（圖／New Era提供）

▲玩具總動員帽、鞋。（圖／New Era提供）

▲NEW ERA小朋友的帽子相當可愛，翻開帽簷還有Andy簽名。（圖／品牌提供）

▲玩具總動員帽、鞋。（圖／翻攝Sneakernews IG、迪士尼官網、BAIT官網）
▲ZARA《玩具總動員4》兒童T恤，490元。（圖／翻攝官網）

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關鍵字：

玩具總動員, Toy Story, 胡迪, 巴斯光年, New Era, BAIT, adidas
fashion.net

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