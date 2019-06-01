fb ig video ETtoday search mobile

男人對妳有好感的8個舉動　身體靠近、主動聊天，女生告白絕對成功！

> >

編輯／Duke　圖／翻攝自IG@heybiblee、@skawngur、Unsplash

男女之間的曖昧關係，不是三言兩語就能夠解釋的，因為雙方總會擔心，如果我跟對方告白的話，他會不會喜歡我？所以今天就要來探討，女生究竟要如何知道，男方對妳有沒有意思，而且只需要了解以下8個舉動，就能夠輕易的判斷囉！

1.喜歡主動找妳聊天

不管他有多忙，每天一定都會主動找妳聊天，並且不管什麼類型的話題，他都會侃侃而談，因為他每天都在等妳的回覆！

▲男人對你有好感的8個徵兆。（圖／翻攝自IG@heybiblee、@skawngur、Unsplash）

2.肢體接觸

當一個男生很喜歡妳，但是妳們並沒有在一起時，男方就會有很多肢體接觸，像是走路時把妳拉回內側、搭肩、幫妳擦嘴巴等接觸，而他的意圖就是想要讓妳知道，他非常喜歡妳。

▲男人對你有好感的8個徵兆。（圖／翻攝自IG@heybiblee、@skawngur、Unsplash）

3.每天送妳回家

如果妳們出去約會，男方一定會想盡辦法多跟妳相處，而最好的方案就是送妳回家，這樣不但有更多的時間，同時也能保護妳，所以有男生每天送妳回家的話，記得多多觀察他的表現哦！

▲男人對你有好感的8個徵兆。（圖／翻攝自IG@heybiblee、@skawngur、Unsplash）

4.時常讚美妳

喜歡一個人，什麼甜言蜜語都能說出口，所以他一定會用盡全力讚美妳，因為他希望妳能開心，畢竟，對他來說，妳就是最漂亮的。

▲男人對你有好感的8個徵兆。（圖／翻攝自Unsplash）

5.希望吸引妳的目光

朋友聚會或活動場合，男方會努力的吸引妳的目光，並且喜歡表現自己，這種種原因，純粹是為了讓妳關注他的一舉一動。

▲男人對你有好感的8個徵兆。（圖／翻攝自IG@heybiblee、@skawngur、Unsplash）

6.關注妳的近況

現代網路發達，而且社交軟體相當多，這時男方就會利用這方面，盡可能的研究妳的興趣以及喜歡的事物，並於社交軟體中Tag妳，最後了解有關的近況，就有新話題可以跟妳聊了。

▲男人對你有好感的8個徵兆。（圖／翻攝自Unsplash）

7.只看得到妳

喜歡一個人很容易看出來，尤其是一票朋友的聚會中，他的目光永遠都在妳身上，所以如果妳們在曖昧中，不妨考慮給他一個微笑，他會非常開心哦！

▲男人對你有好感的8個徵兆。（圖／翻攝自IG@heybiblee、@skawngur、Unsplash）

8.向朋友打聽消息

男方喜歡妳，卻沒有勇氣跟妳告白，這時他會就向妳身旁的朋友，打聽一些消息，像是妳喜歡什麼東西、怎樣的告白方式等，而他的目的，絕對是為了追求妳哦！

▲男人對你有好感的8個徵兆。（圖／翻攝自IG@heybiblee、@skawngur、Unsplash）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

曖昧, 男女, 喜歡, 肢體, 接觸, 告白, 讚美, 吸引目光
fashion.net

熱門文章

【抽獎囉】UNIQLO X KAWS的托特包搶先到手！

GUCCI帶米奇闖入羅馬博物館　最童趣的奢華單品強勢登場

香奈兒首爾蓋埃及神廟走秀　9m88集郵林依晨、金高恩喜同框

風．LUXURY／攻頂聖母峰　他們戴域峰登山錶挑戰成功

一招變美／安溥調整入口順序　「不發胖進食法」超有效

說・流行／回收牛仔褲、零皮草　「愛地球」是時尚關鍵字

阿拉丁魔毯躍上飾品與腕錶　Pandora連神燈都能打開

超乾爽！日本「手汗人專用」護手霜　網友實測：真的有效

蕭敬騰北京開唱挑戰「皮革單車褲」　設計師大讚：衣架子

揭開法國女人美肌秘訣！「五水保養法」妳聽過沒？

ET Fashion

推薦閱讀

為愛徬徨的人必看！蔡康永的「8個」愛情金句，字字寫到心坎裡

男人對妳有好感的8個舉動　身體靠近、主動聊天，女生告白絕對成功！

影／男生「敢愛不敢追」的星座女Top 3 ！雙子眼光超高、第一名是地雷

IKEA臥室產品降價30%！雙人被套組9百有找、獨立筒床墊不到7千元 好相處卻最難深交星座TOP3　被他們當知己，代表你很罩 蘇太太們心碎！「她」成功收服蘇志燮　男人最愛6特質通通有 夏于喬圓夢穿絕美婚紗　挑戰紅禮服不怕俗掉 「幫夫運」最旺的星座女Top 3 ！勤儉金牛才第三、第一名娶到賺到 風象星座的地雷大公開！水瓶愛好自由、雙子最恨出爾反爾 最萌的「皮卡丘復仇者」公仔又來啦！洛基、浩克鋼鐵裝粉絲一定要收

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面