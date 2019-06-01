香奈兒最新淡香水，是「蔚藍海岸」氣息　放進香水套帶著去旅行



▲香奈兒Les Eaux淡香水系列推出第4款「蔚藍海岸」和旅行香氛組。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

還記得去年一推出就造成話題的香奈兒Les Eaux淡香水系列嗎？簡約澄澈卻好有質感的透明瓶身，搭上以香奈兒女士最鍾愛的三座度假勝地城市為靈感，打造出清新又優雅的3款柑橘調香氣，就像是用香氛跟著香奈兒女士踏上度假旅程。

有別於經典N°5的濃郁香氣、Chance系列的甜美花果香調，Les Eaux淡香水全系列都是以柑橘為香氛主軸的清新香氣，加上不挑人不挑場合的百搭「親民」用法，一推出就受到許多人熱愛和推崇，其中一款最具海洋氣息的「比亞里茲」更是連男生都愛用，受歡迎程度由上市一年就熱賣到成為香水銷售前三名可見一斑。今年，同樣在夏天來臨之時，Les Eaux淡香水獻上第4款香氣「巴黎－蔚藍海岸」，是一款猶如夏日花瓣的清新和煦香氣。



▲Chanel Les Eaux香奈兒淡香水系列 巴黎－蔚藍海岸，125ml，NT$4,980。（圖／品牌提供）

全新第4款Les Eaux淡香水「巴黎－蔚藍海岸」以花香調為基底，質地清新、澄透，完美展現出1920年代蔚藍海岸歡騰愉悅、陽光普照的氛圍。香奈兒品專屬調香師奧利維耶·波巨特別選用南法柑橘樹的橙花與茉莉花結合，讓韻味更為豐盈、飽滿，而隨時間變化，香氣會在花香調之外，透出安息香與檀木格外溫柔、和煦的香氣，就像在蔚藍海岸旁，感受湛藍天空與日光灑落到肌膚上的夏日風情。



▲巴黎－蔚藍海岸淡香水的特製香氛套。（圖／記者張毓容攝）

巴黎－蔚藍海岸淡香水也承襲Les Eaux淡香水系列流線、迷人的經典瓶身。圓形的香氛瓶身，令人聯想到過去長途旅行時，塞在外套口袋內的酒瓶，瓶身頂部的黑色瓶蓋為熱固性材質，並刻有雙 C 標誌，還有特殊的香氛按壓設計，讓瓶口噴出的香氛呈現細緻、柔嫩的豐厚水霧。另外，這次還同時推出原裝精緻香水套，想帶香奈兒淡香水出去旅行，隨手一套就能帶著走，只要Les Eaux淡香水系列消費滿6,000元就能獲得。



▲香奈兒Les Eaux淡香水大小size瓶身對比。（圖／記者張毓容攝）

一上市就大獲好評的香奈兒Les Eaux淡香水，在短短一年間就熱賣到擠進銷售前3名，這次也將原本只有125ml的大瓶身縮小，為去年推出的杜維埃、比亞里茲和威尼斯3款香氣新推出50ml版，變成輕巧好攜帶的小size。



▲Chanel Les Eaux香奈兒淡香水系列 旅行香氛組，50ml x 3，NT$8,520。（圖／記者張毓容攝）

除了新推出的輕巧版，香奈兒更首度推出淡香水旅行香氛組，特別將輕巧版的杜維埃、比亞里茲和威尼斯集合起來，搭配上輕巧版的香氛套和3個城市的香氛明信片，讓妳一次擁有3種度假風情。

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