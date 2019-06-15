陳妍希維持10年身材的秘訣　戒咖啡、奇異果帶皮吃消水腫

好久不見！我們國民女神陳妍希，想不到現在已經有了2歲兒晉升幸福人妻，對她的印象還是在雨中大喊：「大笨蛋！」的那位清新高中生。久違露臉的陳妍希成為Kanebo熱賣Dew系列代言人，大家對於她10年不變的樣貌身材驚呼，到底是怎麼辦到的？



戒咖啡改善敏感

女神陳妍希真的沒什麼變，從早期的《換換愛》到近期讓她找到真愛成為幸福人妻的《神雕俠侶》，找出劇照一比，真的是沒有什麼差別耶，掐指一算兩部中間還差了10多年，怎麼這麼厲害啦！原來陳妍希是一個非常重視生活飲食的人，像是因為拍戲肌膚變的敏感，就會戒掉咖啡，避免飲食的刺激。



花椰菜水煮清炒

相信大家都知道花椰菜有很高的營養價值，網路上也有很多介紹的文章，但不敢吃的人就會覺得花椰菜有一股土味，很多小孩也不敢吃，不過女神妍希剛好相反，因為本身就很愛吃花椰菜，就這麼剛好養出曼妙的身材，平時透過簡單的料理方式，就可以把營養全吃下肚！



奇異果帶皮吃

想要瘦身的女孩們應該都知道超級水果－奇異果吧！就這麼剛好，又是我們女神的最愛，就連奇異果的皮也會一起吃下去，首先把奇異果洗乾淨，用湯匙稍微把奇異果的毛除去，刮一刮也比較好吃下去。

拍戲防曬最重要

能夠成為Kanebo代言人，品牌表示要找到有女人的性感，又要有女孩的清純，而陳妍希就是最佳的示範，她開玩笑的說，真的不能不保養，如果被導演發現不連戲就尷尬了！所以她無論如何都會擦防曬，使用美白系列的保養品，最好是美白、保濕一次到位的那種。

結婚更有安全感

陳妍希對於她和老公的互動總是低調再低調，但她臉上總是掛著甜蜜的笑容，想必是超幸福的，偶爾還會抓老公來一起保養，享受兩人時光。其實，生活不過就是這樣，有個讓你安心的人陪在旁邊，分享生活大小事，真的替我們一起追的女孩開心！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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