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防曬乳要擦到「這個量」才夠　最常犯的4個防曬錯誤，你都中了

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雖然明白不論陰晴都要好好防曬，但等到天氣轉熱、陽光猛烈起來時還是免不了緊張，趕快夏季趕快升級好防曬觀念，這4點做到了，就不怕豔陽來襲。

錯誤1.沒有補防曬

比「擦防曬」還重要的就是「補防曬」了，皮膚科醫師張學倫觀察到「只有4%的民眾會補防曬」，但防曬效力會隨著陽光曝曬、汗水，甚至是衣物摩擦而流失，所以每2小時就應該補擦。如果長時間待在戶外或運動、游泳，時間還得再拉近。但對女生來說，最困擾的就是如何在臉上帶妝時補防曬，這時就可以補擦有防曬係數的粉餅、蜜粉。

錯誤2.用量不夠

正確的防曬用量在肌膚上「每平方公分要有2毫克」，但一般人卻往往只擦了0.5到0.8毫克，這樣就算是擦上SPF50高係數防曬，防曬效力也僅剩下原有1/7，嚴重不足。不過光用數字難估算自己的用量是否足夠，可參考醫師的建議，擦全臉時擠出的防曬至少「寬約0.5公分、長要兩個指節」。

又或者是一罐30ml的防曬乳，應該在一個月內使用完，若超過時間就要特別注意是不是用量不足。

錯誤3.以為防曬係數高就好

很多人認為防曬係數越高越好，因此非SPF50+、PA++++的產品不用，但係數越高，通常代表所添加的防曬成分濃度也越高，質地上可能更厚重，在天氣炎熱潮濕的台灣，反而容易特別對油性或粉刺痘痘肌造成負擔。如果多在室內活動，接觸陽光時間不長，選用SPF 30、PA+++的防曬品就足夠。

錯誤4.被防曬成份困住

防曬成份可分為化學性或物理性，物理性主要是添加氧化鋅、二氧化鈦的粉末，覆蓋在肌膚表面以反射紫外線，但較容易厚重、泛白。相對地，而化學性則是先吸收紫外線再中和，但容易引發敏感。因各有好壞，所以大部分防曬都是同時兼具兩種成份。

不過皮膚科醫師邱品齊提醒認為，挑選防曬品時，除非膚況特殊，否則不一定非得鎖定純物理或純化學性防曬，應該選擇有良好防護力，加上質地適合自己的產品，有助於養成願意天天使用並經常補擦的好習慣，才是防曬最重要關鍵。

口碑款防曬推薦：

RMK UV身體防護凝霜SPF47‧PA+++，NT$1,250。

以複方植物油搭配植萃精華，擦起來質地保濕卻不黏膩，避免肌膚在陽光曝曬下的乾燥，同時加入細緻亮片與微量調整膚色的修色效果，使肌膚呈現光澤感。

資生堂Shiseido 安耐曬銀鑽保濕敏感肌防曬露SPF35‧PA+++，NT$850。

沿用安耐曬全系列共同添加的水凝防禦膜技術，在肌表形成高效的網狀防禦膜，幫助抗水、抗汗，同時好推不易泛白。

蘭蔻Lancome 超輕盈UV水凝露SPF50‧PA++++，NT$1,950。

加入玫瑰水精萃做成的防曬水凝露，完全無油，擦起來不厚重，特別加強對UVA、UVB及XL超長波UVA的防護。

后 拱辰享氣墊防曬蜜粉SPF50+‧PA+++，NT$1,280。

帶妝時想補防曬的好選項，本身兼具了粉底液的水潤和蜜粉遮瑕的功能，加上SPF50+/PA+++的防曬力，功能多元，粉狀質地用起來清爽，補擦也不怕黏膩。

理膚寶水 全護清爽防曬噴霧SPF50‧PA++++，NT$900。

含抗UVB/UVA防曬濾劑Mexory XL及抗長波UVA防曬濾劑Avobenzone，防護力完整。但因為屬噴霧劑型，使用時建議稍微屏住呼吸，以免吸入防曬。

Avene 雅漾全效清爽臉部防曬乳SPF50+，NT$1,280。

穩定光過濾技術，提供全波長效防護阻隔UVB／UVA。同時添加控油調理因子，質地清爽舒適。

Chanel 珍珠光感防曬水凝露SPF50‧PA+++，NT$2,000。

梔子花萃取結合UV隔離功能及獨家肌膚防護複合成份，由內而外加強肌膚防護能力。膠狀凝露擦起來輕薄透氣，非常清爽。

Sisley 極致美白全日防禦精華SPF50‧PA++++，NT$9,500。

以特殊技術將二氧化鈦打造成極為細緻的礦物粉末成分，屬於100％礦物性防曬。加上維他命原B5與植物角鯊烯等保濕成分，擦起來也不怕乾澀。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 防曬
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