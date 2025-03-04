趙露思、虞書欣如何維持「幼態臉」？緊緻輪廓線、蘋果肌靠6招保養法

▲虞書欣、趙露思。（圖／取自estheeerrrrr IG、rooosyzh09 IG）

圖文／CTWANT

要維持時下最流行的「幼態臉」關鍵在於皮膚狀態、輪廓緊緻度與整體氣色，像是虞書欣、許路兒、趙露思、秀智、IU，就是女生很喜歡的幼態臉模樣，趕快來看看擁有「幼態臉」的重點有哪些？

保持「幼態臉」的重點1. 皮膚水潤與光澤感

⭕ 保濕：選擇高保濕成分（玻尿酸、神經醯胺等）保持皮膚水嫩。

⭕ 抗氧化：維他命C、E、白藜蘆醇等可減少自由基傷害。

⭕ 防曬：紫外線是老化元兇，365天防曬不可少。

▲許路兒。（圖／取自lurehsu IG）



保持「幼態臉」的重點2. 緊緻輪廓與膠原蛋白維持

⭕ 避免膠原蛋白流失：補充膠原蛋白食物（魚皮、豬腳、雞爪等）或攝取膠原蛋白補充品。

⭕ 適度按摩：促進循環，防止臉部鬆弛下垂。

⭕ 臉部運動：像是吹氣、嘴巴大開閉合等，鍛鍊表情肌。

▲虞書欣。（圖／取自estheeerrrrr IG）



保持「幼態臉」的重點3. 好氣色與緊實蘋果肌

⭕ 規律作息：睡眠不足會讓氣色暗沉、加速老化。

⭕ 飲食均衡：多攝取富含維生素A、C的食物（胡蘿蔔、柑橘類）。

⭕ 增加血液循環：適當運動＋臉部按摩，提升自然紅潤感。

▲IU。（圖／取自dlwlrma IG）



保持「幼態臉」的重點4. 減少細紋與法令紋

⭕ 眼周保養：使用眼霜、輕柔按摩，避免乾燥細紋。

⭕ 減少表情紋：避免長時間皺眉、瞇眼等不自覺的表情。

⭕ 玻尿酸填充：如果有必要的話可搭配醫美療程比如利用玻尿酸填補輕微淚溝、法令紋皆可透過微整改善。

保持「幼態臉」的重點5. 維持脂肪分布，避免臉部凹陷

⭕ 避免過度減肥：過度減重會導致臉部脂肪流失，使人顯老。

⭕ 補充好油脂：如堅果、酪梨、深海魚，維持健康脂肪分布。

▲秀智。（圖／取自skuukzky IG）



保持「幼態臉」的重點6.高顱頂、頭包臉

⭕改掉熬夜習慣：想減少掉髮就要改掉熬夜壞習慣，也不要時常染燙髮對頭皮會有損傷。

⭕飲食調整：可以多吃芝麻、補充鐵、鋅、蛋白質、黑豆、黑米、核桃等食物來慢慢養髮。

▲趙露思。（圖／取自rooosyzh09 IG）



維持「幼態臉」保養品推薦：RéVive 4D水光真凝霜

延續一上市就好評不斷的「4D水光真精華」狂熱，這款4D水光真凝霜以品牌核心科技獨創複合新生胜肽與菸鹼醯胺提供肌膚所需養分並溫和促進更新，預防肌膚老化，同時蘊涵4D玻尿酸組成立體鎖水網，層層鎖水、長效保濕潤澤，醫美後也可以使用。

▲RéVive 4D水光真凝霜／7,200元。（圖／廖怡婷攝）

▲RéVive 4D水光真精華／8,800元。（圖／品牌提供）

維持「幼態臉」保養品推薦：ELEMIS 海洋膠原超時空逆時賦活霜

台灣專櫃第一個領先引進植物外泌體注入的抗老乳霜，讓日夜抗老保養步驟更加完整，結合尖端海洋科技與薑黃萃取外泌體，加上撫紋電波千日菊萃取來對抗自由基，改善靜態紋與表情紋，讓皮膚狀態直達顛峰，擦起來十分水潤又很好吸收，使皮膚看起來散發柔潤光澤感。

▲ELEMIS 海洋膠原超時空逆時賦活霜／6,000元。（圖／品牌提供）



維持「幼態臉」保養品推薦：Odile歐蒂蔻 激光瞬效緊緻精華

Odile首支全方位天然抗老精華，產品全素且幾近0添加化學成分，運用科技與植物能量，讓肌膚能從基底快速吸收修復新生，使用成分主要能幫助皮膚更細緻光滑、改善膚色不均勻並提供高度保濕效果。

▲Odile歐蒂蔻 激光瞬效緊緻精華 30ml／4,800元。（圖／品牌提供）



維持「幼態臉」保養品推薦：YSL極效活萃細緻柔膚露

這款擁有「調皮水」暱稱，被譽為瑕疵肌救星的奢華精華水，當中的90%活性水相瞬間舒緩鎮靜、修護受損，幫助平衡肌膚微生態， 而10%輕薄油相以極致珍稀的角鯊烷精華，猶如肌膚的絲絨屏障，潤澤卻毫無油感，瞬間填滿肌膚間隙，令肌膚絲滑細緻，彈潤透亮！

▲YSL 極效活萃細緻柔膚露 150ml／3,200元。（圖／品牌提供）



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