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大秀直播 ／ Jisoo帶「灰塵」飛巴黎　3／4晚上和珉奎一起看DIOR最新女裝

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▲DIOR在巴黎時裝周發表2025秋冬女裝系列。（影／品牌提供）

記者林明瑋／台北報導

2025秋冬巴黎時裝周展開，DIOR將在台灣時間3月4日晚間10點，在杜樂麗花園登場，品牌大使Jisoo和SEVENTEEN成員珉奎都已經飛往巴黎準備看秀。現身機場時，Jisoo挽著的D-Vibe保齡球包上掛了她迷你專輯《Amortage》的周邊Shumon灰塵吊飾，一灰一粉陪她旅行。

▲DIOR秀直播。（圖／公關照、翻攝IG）

▲Jisoo穿DIOR Graphique印花飛行員夾克飛往巴黎，D-Vibe包包上掛了兩個灰塵吊飾。（圖／品牌提供，以下同）

▲DIOR秀直播。（圖／公關照、翻攝IG）

▲DIOR Graphique黑白印花飛行員夾克，180,000元。

▲DIOR秀直播。（圖／公關照、翻攝IG）
▲DIOR D-Vibe保齡球包，中型款115,000元。

▲DIOR秀直播。（圖／公關照、翻攝IG）
▲Jisoo在包包上掛的Shumon灰塵鑰匙圈和吊飾，是迷你專輯《Amortage》的周邊商品。（圖／翻攝Threads）

▲DIOR秀直播。（圖／公關照、翻攝IG）
▲Jisoo戴NONYMOUSAA的棒球帽。（圖／翻攝NONYMOUSAA）

Jisoo穿著2025春夏女裝系列DIOR Graphique黑白印花飛行員夾克，搭配寬版牛仔褲，頭上戴著韓星姜棟元個人品牌NONYMOUSAA的棒球帽，造型走的是男孩風，和過往的搭機風格不太一樣。此外，Jisoo的包包上經常掛著Hello Kitty吊飾，這次則換上她的專輯周邊商品灰塵娃娃吊飾，而且一次掛兩個，既可愛又能代表自己。

▲DIOR秀直播。（圖／公關照、翻攝IG）

▲DIOR秀直播。（圖／公關照、翻攝IG）

▲DIOR秀直播。（圖／公關照、翻攝IG）

▲珉奎已抵達巴黎，造型簡單又充滿優雅的法式風情。

珉奎則穿著DIOR Icons膠囊系列的麂皮羊皮寬版外套，搭配海軍藍長褲，再戴上一頂貝雷帽，在巴黎享受看秀前的片刻悠閒，造型簡單俐落又很有法式風情。

▲DIOR秀直播。（圖／公關照、翻攝IG）

▲DIOR咖啡棕麂皮羊皮外套，370,000元、海軍藍喀什米爾法蘭絨長褲，110,000元。

DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri在個人IG透露了2025秋冬成衣系列的靈感來源是自我發現，並以Virginia Woolf在1928年出版的小說《Orlando: A Biography》（奧蘭多）為例，講述對於性別、時間的探索。3月4日晚間10點，記得透過上方直播影片，入座和Jisoo、珉奎一起看秀。

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關鍵字：

大秀直播, DIOR, Jisoo, 珉奎

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