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緊實拉提消水腫！經典小臉神器再升級 鬆弛、雙下巴全搞定

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▲緊實拉提消水腫的小臉神器。（圖／品牌提供）
▲人氣部落客陳彤彤驚嘆使用最新V型精華後，自己最在意的雙下巴也縮小了不少。(圖／翻攝自FB@La femme chic 陳彤彤)

記者張毓容／台北報導

人人都希望有張巴掌小臉，雖然臉型是天生的，我們無法大幅改變，但如果肌膚輪廓緊實了，臉就是會小一號，不僅看起來更年輕，五官也會更立體明顯，也因此，法國植萃品牌克蘭詩（Clarins）在21年前推出了全球第一支有輪廓塑型效果的精華－Ｖ型精華，後續也有許多品牌推出相關產品，可見讓臉部緊實有多重要。

▲緊實拉提消水腫的小臉神器。（圖／品牌提供）
▲Clarins V型抗引力逆轉精萃，50ml，NT$2,900。（圖／品牌提供）

從上市以來，Ｖ型精華不僅已成為克蘭詩的明星熱賣商品，更是現今大家提到小臉精華、緊緻精華時絕不會漏掉的經典代表，至今拿下多達119項國際美容大獎。而今年，克蘭詩更將歷經四次升級的V型精華，加入全新抗引力成分「冰草拉力網」，打造集結拉提、擊脂、排水三大效能於一身的第五代V型抗引力逆轉精萃。

根據克蘭詩實驗室針對亞洲女性與西方女性臉型進行分析，發現亞洲女性臉型平均寬度多了40%，臉頰脂肪多了14%，下巴的脂肪更是多了35.9%，若說臉型困擾是專屬於亞洲人的困擾，一點也不為過。

▲緊實拉提消水腫的小臉神器。（圖／品牌提供）

▲第五代V型抗引力逆轉精萃很清爽的精華乳質地。 (圖／品牌提供、翻攝自FB@La femme chic 陳彤彤)

而全新的第五代V型抗引力逆轉精萃就是針對臉型不完美的三大因素：脂肪過多、水分滯留和臉部支撐弱化，特別升級成分，並添加更多高分子量玻尿酸，可幫助拉提緊緻肌膚，促進肌膚微循環排除過多水份，減少脂肪堆積，卻能快速吸收、清爽不黏膩，並將包裝改為玫瑰金色，保鮮密封管裝與極細壓頭出口，讓每次擠出的精華都保持最佳新鮮品質。

此外，包括東森自然美、StriVectin等品牌，也有能幫助肌膚緊緻、恢復彈力的產品，讓臉蛋更逆齡。

▲緊實拉提消水腫的小臉神器。（圖／品牌提供）

▲東森自然美山藥膠原潤膚精華，30ml，NT$6,400。（圖／品牌提供）
以創新生物科技提取海洋膠原蛋白，搭配墨西哥野山藥、大豆萃取精華、玻尿酸及卵磷脂，幫助肌膚恢復年輕、緊實、彈性有光澤的狀態，添加薰衣草精油，散發怡人香氣。

▲緊實拉提消水腫的小臉神器。（圖／品牌提供）

▲StriVectin 緊緻繃繃彈力面膜，50ml，NT$2,680。（圖／品牌提供）
以美國最新絲綢提拉技術打造的10 分鐘快速緊緻水洗式面膜，可完美吻合不同臉型輪廓，彷彿穿上馬甲讓臉部快速呈現彈力緊緻，且擁有冰涼感可迅速冰鎮肌膚、縮小毛孔，同時幫助幾目保濕，使緊緻狀態持續更久。

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關鍵字：

瘦臉, 小臉, V臉, 雙下巴, 水腫, 鬆弛, 克蘭詩, Clarins, 自然美, 東森自然美, StriVectin
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