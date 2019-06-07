LOEWE小象包穿上印花圖紋衣　6款度假單品今夏最搶鏡

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2019年已經過了一半，天氣漸漸轉為夏天，同時也是度假節日的到來，西班牙品牌LOEWE近期推出呼應季節的度假單品，為各位男生朋友的夏季添增時尚魅力，下面一起看看吧！

1.休閒鞋

度假時當然要搭配一雙好走的鞋，由LOEWE推出的鞋款，其鞋墊皆採用牛皮設計，使整體舒適度大大提升，並且其中一雙的鞋帶，還是使用鞋扣的形式，對於懶得綁鞋帶的人來說，是再好不過的事了。

▲採用牛皮與麂皮材質，售價為台幣23,000元。（圖／品牌提供）

▲方便穿脫的鞋帶設計，售價為台幣19,000元。（圖／品牌提供）

2.配件

LOEWE所販售的大象與鯨魚吊飾，使用經典小牛皮材質，並且以手工製造，其中，這2款不但可以當成鑰匙圈，也能夠放零錢，是一種很不錯的設計。

▲小牛皮材質的大象與鯨魚吊飾，售價皆為台幣16,000元。（圖／品牌提供）

3.後背包與腰包

這次推薦的包包有2款，並且分為大、小2個尺寸，都非常適合戶外運動或是登山選用，首先，後背包皆採用大面積的帆布材質，並配合細節處的小牛皮，使整體的質感變得非常好；而腰包同樣為帆布材質配合小牛皮，不過，整體利用印花點綴，透露出濃濃的夏日風情。

▲後背包有黑、橘2色，售價為台幣49,000元。（圖／品牌提供）

▲腰包售價為台幣21,000元。（圖／品牌提供）

4.手提袋

說到夏日就絕對不能錯過編織類的單品，此款籃子手提袋是由棕櫚葉手工製成，並且富含經典的小牛皮細節，而外部也有著大大的LOEWE Logo，喜歡簡單設計的朋友，一定不能錯過！而另一款手提袋，於設計上，則是利用帆布材質，並且為雙色色調，其細節處也加上小牛皮點綴。

▲編織手提袋，售價為台幣15,000元。（圖／品牌提供）

▲雙色色調的手提袋，售價為台幣41,000元。（圖／品牌提供）

另外，夏日必備的單品，還有太陽眼鏡以及帽款，所以這邊也一併推薦給各位參考看看。

1. Gentle Monster

來自於南韓的時尚眼鏡品牌，因設計大膽且有眾多南韓明星加持，進而使品牌聲名大噪，而這家的經典款式為Absente。目前台灣的Gentle Monster是跟韓國同步上市，所以各位有喜歡哪款，都可以直接去專櫃試戴哦！

▲年初已於微風南山開幕，喜歡的朋友可以去試戴。（圖／翻攝自IG@gentlemonster）

2.Gucci

擅長推出配件的Gucci，也為今年的春夏帶來了許多單品，其中，這款編織草帽，利用滿版的「GG」Logo圖案打造，另外還附有金色的鬆緊拉繩，以便各位調整，是一頂相當浮誇的草帽，有興趣可以至Mytheresa.com官網購買。

▲超浮誇的Gucci草帽，售價美金1,290元（約台幣38,700元）。（圖／翻攝自Mytheresa.com）

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